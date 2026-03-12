Todas las vías afectadas por las obras de la línea de alta tensión en Murcia tendrán nuevo asfaltado

El municipio de Murcia se prepara para las obras que conectarán la nueva subestación eléctrica de Espinardo con las ya existentes en el sur del municipio mediante una línea de alta tensión de 11,2 kilómetros de largo.

Y todas las vías afectadas por esta actuación renovarán asfaltado, no solo en los tramos donde se excaven las zanjas -pues la línea de alta tensión discurrirá soterrada-, sino en todo el ancho de la calzada, tal y como se comprometió el edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

La maquinaria de obras llegará el próximo lunes a Ronda Sur y las palas comenzarán a trabajar a partir del lunes siguiente, 23 de marzo. Y los trabajos en esta zona se han dividido en tres tramos para minimizar las afecciones al tráfico, que desgranó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, este miércoles tras la presentación del proyecto.

Tres tramos en Ronda Sur

Primero, se actuará sobre dos de estos tres tramos: uno desde la rotonda de MediaMarkt hasta la rotonda del barrio del Progreso, y otro desde la rotonda de Patiño hasta el acceso a la autovía.

Estos trabajos se desarrollarán desde MediaMarkt hacia la autovía, en horario nocturno para que la afección al tráfico sea mínima, matizó el edil.

En cuanto al último tramo, entre las rotondas del barrio del Progreso y Patiño, se acometerán pequeñas intervenciones en las zonas con más necesidad y la actuación concluirá en los próximos meses, posiblemente, en verano.

Después de Ronda Sur, los trabajos se entenderán por el resto del municipio en vías como Juan Carlos I, Reino de Murcia, Miguel Induráin y la avenida de los Dolores, entre otras.

Nuevo proyecto

El Ayuntamiento ya anunció en verano que intervendría en las carreteras de Ronda Sur para solucionar los problemas del firme. Sin embargo, tras las reuniones mantenidas para coordinar la actuación municipal con la que acometerá Red Eléctrica, se decidió modificar el proyecto inicial para intervenir también en la zona de esta nueva actuación, explicó el edil del ramo.

En concreto, la actuación para renovar el asfalto en Ronda Sur, una de las principales vías de la ciudad y con mayor volumen de tráfico diario, cuenta con un presupuesto de cerca de 200.000 euros financiados a través del Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2024-2025 de la Comunidad Autónoma.

Los primeros trabajos se centran en los carriles que discurren en sentido norte, en los tres carriles de la avenida Ronda Sur que no se ven afectados por el inicio de las obras de Red Eléctrica, en una superficie de más de 15.120 metros cuadrados que abarca desde la rotonda de MediaMarkt hasta la salida a la autovía, explicó el edil Marco Antonio Fernández.

Y, una vez finalizadas las actuaciones de Red Eléctrica, se acometerá la renovación de asfalto en la dirección contraria.

En cuanto a las primeras actuaciones en sentido este-oeste, se realizarán en diferentes tramos de esta avenida que conecta distintos barrios del sur del municipio, en un total de 1.751 metros lineales. Asimismo, los trabajos contemplan el repintado de 5.732 metros de señalización horizontal.