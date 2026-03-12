Empleo
Estas son las 93 plazas de empleo público que convoca el Ayuntamiento de Murcia
El Ayuntamiento publica en el BORM las bases de acceso libre para 91 puestos de funcionario y 2 de personal laboral
El Ayuntamiento de Murcia ha sacado a convocatoria 93 plazas de acceso libre incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2025, según recoge el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicado el pasado sábado. La convocatoria, aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 20 de febrero, afecta a 91 plazas de personal funcionario y a otras 2 de personal laboral.
La oferta abarca perfiles muy diversos de la administración local. Entre las plazas más numerosas destacan las 20 de auxiliar administrativo, 13 de técnico de administración general y 9 de ordenanza. También se han convocado vacantes para arquitectos, arquitectos técnicos, analistas programadores, ingenieros técnicos, psicólogos, enfermeros, educadores sociales y personal de oficios, entre otros puestos.
La oposición tendrá un test sobre el temario general y específico, y un caso práctico también tipo test
Las bases recogen además una reserva del 7% de las vacantes para personas con discapacidad, de acuerdo con la normativa vigente. El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, y la tramitación deberá realizarse a través de la sede electrónica municipal.
Sistema de selección
El proceso constará de una fase de concurso y otra de oposición. La oposición tendrá un único ejercicio dividido en dos partes: un test sobre el temario general y específico, y un caso práctico también tipo test. La convocatoria establece además tasas de inscripción que oscilan entre los 7 y los 24 euros, según el grupo de la plaza, con exenciones para desempleados que cumplan determinados requisitos y para personas con discapacidad igual o superior al 33%.
