Estas son las 93 plazas de empleo público que convoca el Ayuntamiento de Murcia

El Ayuntamiento publica en el BORM las bases de acceso libre para 91 puestos de funcionario y 2 de personal laboral

Oposiciones en Murcia

Oposiciones en Murcia / L.O.

Joaquín Vallés

El Ayuntamiento de Murcia ha sacado a convocatoria 93 plazas de acceso libre incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2025, según recoge el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicado el pasado sábado. La convocatoria, aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 20 de febrero, afecta a 91 plazas de personal funcionario y a otras 2 de personal laboral.

La oferta abarca perfiles muy diversos de la administración local. Entre las plazas más numerosas destacan las 20 de auxiliar administrativo, 13 de técnico de administración general y 9 de ordenanza. También se han convocado vacantes para arquitectos, arquitectos técnicos, analistas programadores, ingenieros técnicos, psicólogos, enfermeros, educadores sociales y personal de oficios, entre otros puestos.

La oposición tendrá un test sobre el temario general y específico, y un caso práctico también tipo test

Las bases recogen además una reserva del 7% de las vacantes para personas con discapacidad, de acuerdo con la normativa vigente. El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, y la tramitación deberá realizarse a través de la sede electrónica municipal.

Plazas convocadas por el Ayuntamiento de Murcia
Denominación Grupo Escala Subescala Clase N.º plazas Discapacidad general
Administrativo/aC1Admón. GeneralAdministrativo1
Analista Programador/aA2Admón. EspecialTécnicaTécnico Medio4
Arquitecto/aA1Admón. EspecialTécnicaTécnico Superior3
Arquitecto/a Técnico/aA2Admón. EspecialTécnicaTécnico Medio4
Auxiliar AdministrativoC2Admón. GeneralAuxiliar202
Conserje de ColegioAP2(laboral)
DelineanteC1Admón. EspecialTécnicaTécnico Auxiliar1
Educador/a EE. II.C1Admón. EspecialTécnicaTécnico Auxiliar2
Educador/a SocialA2Admón. EspecialTécnicaTécnico Medio2
Enfermero/aA2Admón. EspecialTécnicaTécnico Medio2
Gestión de Administración GeneralA2Admón. GeneralGestión1
Ingeniero/a de Caminos, Canales y PuertosA1Admón. EspecialTécnicaTécnico Superior1
Ingeniero/a Técnico AgrícolaA2Admón. EspecialTécnicaTécnico Medio1
Ingeniero/a Técnico Obras PúblicasA2Admón. EspecialTécnicaTécnico Medio3
Ingeniero/a Técnico IndustrialA2Admón. EspecialTécnicaTécnico Medio8
Oficial de OficiosC2Admón. EspecialServicios EspecialesPersonal de Oficios1
Oficial FontaneroC2Admón. EspecialServicios EspecialesPersonal de Oficios2
Oficial MecánicoC2Admón. EspecialServicios EspecialesPersonal de Oficios2
OrdenanzaA.P.Admón. GeneralSubalterna9
Psicólogo/aA1Admón. EspecialTécnicaTécnico Superior3
Técnico Auxiliar Actividades SocioculturalesC1Admón. EspecialTécnicaTécnico Auxiliar3
Técnico de Administración GeneralA1Admón. GeneralTécnica131
Técnico Mantenimiento de Sistemas InformáticosC1Admón. EspecialTécnicaTécnico Auxiliar1
Técnico Medio de Educación y Cultura de Escuelas InfantilesA2Admón. EspecialTécnicaTécnico Medio2
Técnico Superior en Educación FísicaA1Admón. EspecialTécnicaTécnico Superior1
Técnico Superior en Medio AmbienteA1Admón. EspecialTécnicaTécnico Superior1

Sistema de selección

El proceso constará de una fase de concurso y otra de oposición. La oposición tendrá un único ejercicio dividido en dos partes: un test sobre el temario general y específico, y un caso práctico también tipo test. La convocatoria establece además tasas de inscripción que oscilan entre los 7 y los 24 euros, según el grupo de la plaza, con exenciones para desempleados que cumplan determinados requisitos y para personas con discapacidad igual o superior al 33%.

TEMAS

