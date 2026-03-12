Estas son las 93 plazas de empleo público que convoca el Ayuntamiento de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha sacado a convocatoria 93 plazas de acceso libre incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2025, según recoge el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicado el pasado sábado. La convocatoria, aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 20 de febrero, afecta a 91 plazas de personal funcionario y a otras 2 de personal laboral.

La oferta abarca perfiles muy diversos de la administración local. Entre las plazas más numerosas destacan las 20 de auxiliar administrativo, 13 de técnico de administración general y 9 de ordenanza. También se han convocado vacantes para arquitectos, arquitectos técnicos, analistas programadores, ingenieros técnicos, psicólogos, enfermeros, educadores sociales y personal de oficios, entre otros puestos.

La oposición tendrá un test sobre el temario general y específico, y un caso práctico también tipo test

Las bases recogen además una reserva del 7% de las vacantes para personas con discapacidad, de acuerdo con la normativa vigente. El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, y la tramitación deberá realizarse a través de la sede electrónica municipal.

Noticias relacionadas

Plazas convocadas por el Ayuntamiento de Murcia Denominación Grupo Escala Subescala Clase N.º plazas Discapacidad general Administrativo/a C1 Admón. General Administrativo — 1 — Analista Programador/a A2 Admón. Especial Técnica Técnico Medio 4 — Arquitecto/a A1 Admón. Especial Técnica Técnico Superior 3 — Arquitecto/a Técnico/a A2 Admón. Especial Técnica Técnico Medio 4 — Auxiliar Administrativo C2 Admón. General Auxiliar — 20 2 Conserje de Colegio AP — — — 2 (laboral) Delineante C1 Admón. Especial Técnica Técnico Auxiliar 1 — Educador/a EE. II. C1 Admón. Especial Técnica Técnico Auxiliar 2 — Educador/a Social A2 Admón. Especial Técnica Técnico Medio 2 — Enfermero/a A2 Admón. Especial Técnica Técnico Medio 2 — Gestión de Administración General A2 Admón. General Gestión — 1 — Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos A1 Admón. Especial Técnica Técnico Superior 1 — Ingeniero/a Técnico Agrícola A2 Admón. Especial Técnica Técnico Medio 1 — Ingeniero/a Técnico Obras Públicas A2 Admón. Especial Técnica Técnico Medio 3 — Ingeniero/a Técnico Industrial A2 Admón. Especial Técnica Técnico Medio 8 — Oficial de Oficios C2 Admón. Especial Servicios Especiales Personal de Oficios 1 — Oficial Fontanero C2 Admón. Especial Servicios Especiales Personal de Oficios 2 — Oficial Mecánico C2 Admón. Especial Servicios Especiales Personal de Oficios 2 — Ordenanza A.P. Admón. General Subalterna — 9 — Psicólogo/a A1 Admón. Especial Técnica Técnico Superior 3 — Técnico Auxiliar Actividades Socioculturales C1 Admón. Especial Técnica Técnico Auxiliar 3 — Técnico de Administración General A1 Admón. General Técnica — 13 1 Técnico Mantenimiento de Sistemas Informáticos C1 Admón. Especial Técnica Técnico Auxiliar 1 — Técnico Medio de Educación y Cultura de Escuelas Infantiles A2 Admón. Especial Técnica Técnico Medio 2 — Técnico Superior en Educación Física A1 Admón. Especial Técnica Técnico Superior 1 — Técnico Superior en Medio Ambiente A1 Admón. Especial Técnica Técnico Superior 1 —

Sistema de selección

El proceso constará de una fase de concurso y otra de oposición. La oposición tendrá un único ejercicio dividido en dos partes: un test sobre el temario general y específico, y un caso práctico también tipo test. La convocatoria establece además tasas de inscripción que oscilan entre los 7 y los 24 euros, según el grupo de la plaza, con exenciones para desempleados que cumplan determinados requisitos y para personas con discapacidad igual o superior al 33%.