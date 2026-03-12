Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda

Así será Boreal, el edificio que Metrovacesa construirá junto a la rotonda de Los Cubos en Murcia

La promotora invertirá 14,5 millones en su primera promoción en la Región, con viviendas de uno a cuatro dormitorios cerca de Juan de Borbón

Recreación virtual de la promoción Boreal de Metrovacesa

Recreación virtual de la promoción Boreal de Metrovacesa / L.O.

Joaquín Vallés

La promotora inmobiliaria Metrovacesa ha iniciado la comercialización de Boreal, su primera promoción residencial en la Región de Murcia, con una inversión prevista de 14,5 millones de euros.

La promoción se ubicará junto a la rotonda de Los Cubos, junto a la avenida Juan de Borbón, en Murcia. Esta zona, de gran expansión urbanística, dispone de conexión mediante tranvía con el centro de la ciudad, las universidades y áreas comerciales.

Según ha explicado el delegado de Promociones de Levante de Metrovacesa, Santiago de las Mozas, el proyecto responde a la demanda de vivienda en áreas con buenas conexiones y previsión de crecimiento urbano.

Metrovacesa lanza su primera promoción en Murcia

Metrovacesa lanza su primera promoción en Murcia / L.O.

Con piscina y zonas ajardinadas

El residencial estará formado por viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero. El diseño plantea un conjunto de edificios con terrazas amplias y espacios exteriores, con el objetivo de favorecer la iluminación natural y la ventilación de las viviendas.

Las viviendas incluirán cocinas equipadas, armarios empotrados y diferentes soluciones de almacenamiento, con distribuciones orientadas a distintos perfiles de comprador.

Boreal contará con piscina y zonas ajardinadas

Boreal contará con piscina y zonas ajardinadas / L.O.

En cuanto a las zonas comunes, el proyecto contempla piscina para adultos e infantil, áreas ajardinadas y espacios de juego. El complejo contará además con garaje con preinstalación para recarga de vehículos eléctricos y una urbanización interior con vegetación.

Las viviendas incluirán cocinas equipadas y armarios empotrados

La promoción incorporará también sistemas de eficiencia energética, entre ellos producción de agua caliente mediante aerotermia centralizada, climatización por conductos, ventilación mecánica e instalación fotovoltaica en cubierta.

Con este proyecto, la compañía amplía su presencia en el arco mediterráneo, donde ya desarrolla actividad en la Comunidad Valenciana.

