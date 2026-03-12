Patrimonio
Reacciones a la compra del cine Rex de Murcia: "Criticamos la estafa del PP en campaña"
La oposición política acusa al PP de "ignorar" las 30.000 alegaciones presentadas contra la ampliación de los usos del inmueble, aprobada en el último Pleno municipal
Grupo Orenes ha adquirido el cine Rex y plantea reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social y la oposición política cuestiona al PP que prometió durante la campaña electoral preservar el inmueble.
Tanto PSOE como Vox mostraron su desacuerdo con la desición de ampliar los usos del cine Rex en el último Pleno municipal. También Podemos estuvo presente en la manifestación previa a la sesión plenaria y se une ahora a las críticas al equipo de Gobierno local.
"Nosotros defendemos la recuperación desde lo público de los cines del centro. Hace apenas dos años el Partido Popular prometió que el Ayuntamiento compraría el Cine Floridablanca y el Cine Rex. En uno ya está puesto el cartel de 'próxima apertura' de un gimnasio, y el otro lo acaba de adquirir una empresa de juego y apuestas. No es lo que Murcia necesita", declaró el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz Maciá, a este diario.
Cabe recordar que el PSOE votó en contra de la Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (PECHA) relativa al inmueble.
En el mismo sentido se expresaron también desde el Grupo Municipal Vox, que "se abstuvo en la votación por entender que se trata de un edificio de titularidad privada que lleva sin uso desde 2020 por no resultar ya rentable para el propietario su explotación como sala de cine", indicaron fuentes del partido local a esta redacción.
"Pero, por otro lado, entendemos que el edificio es parte ya de la memoria cultural de nuestra ciudad y no nos gustaría que acabara convertido en un supermercado o en un gimnasio como ya ha ocurrido con otros cines miticos de la ciudad", agregaron los de Abascal, y concluyeron: "Además, criticamos la estafa del Partido Popular en campaña, que llevaba en su programa como medida estrella y ahora agiliza su cambio de uso".
"Sabíamos que detrás de la decisión del Consistorio había un pelotazo con nombres y apellidos", denunció, por su parte, la portavoz de Podemos en el municipio de Murcia, Elvira Medina, quien acusó a Ballesta de "ignorar a los más de 30.000 vecinos que presentaron alegaciones al cambio de usos" y de trabajar "exclusivamente" para los intereses privados.
Asimismo, la portavoz, reiteró que seguirá apoyando las reivindicaciones vecinales para proteger el emblemático inmueble. "A pesar de todo, confiamos en que la movilización ciudadana aún pueda parar este disparate", concluyó.
