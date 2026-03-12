Miguel, dueño de la mítica ferretería de la calle Correos de Murcia, se jubila: "Nunca he trabajado para hacerme rico, sino por estar a gusto"

Se van a cumplir casi 40 años desde que esta mítica ferretería de Murcia abrió sus puertas en pleno corazón del barrio de San Lorenzo. Pero como todas las grades historias, tiene un final. Y el final de esta histórica tienda, para desgracia de muchos vecinos, que tantos años la frecuentaron, está cerca.

Cuando Miguel, actual propietario, y su socio Antonio levantaron el negocio en los años 80, la antigua calle de Correos, lugar en el que se ubica el establecimiento, no era tan antigua. "Aquellos tiempos eran difíciles, como los de ahora", explica Miguel a este periódico. "Pero en aquel entonces nos salimos del trabajo que teníamos y la levantamos solos, con nuestras manos", apunta.

"En estos casi 40 años no he tenido prácticamente vacaciones"

La Ferretería Murciana es una parte más del simbolismo de la capital del Segura. Es muy difícil no conocer a Miguel si vives cerca de este establecimiento. Raro sería que no te hayas acercado a copiar una llave, comprar un destornillador o arreglar el asa de una olla.

Miguel, tras el mostrador de la Ferreteria Murciana, junto a una de sus empleadas. / Israel Sánchez

Este orgulloso ferretero tomó la decisión de jubilarse a los 67 años: "Yo nunca he tenido ganas de jubilarme ni he pensado en la jubilación, porque yo vengo a trabajar y soy feliz. Lo que pasa es que con la edad me apetece estar más tiempo con la familia, que es lo que más me importa".

Según explica Miguel, dedicó gran parte de su vida a su negocio, para él lo fue todo. Sin embargo, cuando se acercó el momento de dar un paso al lado y echar la persiana, lo vio claro: "En estos casi 40 años no he tenido prácticamente vacaciones. Ahora, lo que quiero es disfrutar con mi hija, mi mujer, mi nieta... y tener tiempo para la familia del que no he dispuesto antes".

Todo el mes de marzo para decir adiós

"El último día no lo tengo todavía claro", cuenta Miguel. El ferretero de San Lorenzo cree que los últimos días de su ferretería serán a final de marzo. "En principio, será el 31, pero con todo esto de la Administración y que tengo dos trabajadores ya no sé si se alargará unos días de abril, pero en principio para el 31 de marzo".

Miguel, dueño de Ferretería Murciana, se jubila tras casi 40 años de servicio al barrio. / Israel Sánchez

Al mismo tiempo, comentaba a este medio que intentó que el negocio siguiera: "He intentado traspasarla para que siguiera el negocio en el barrio, pero son épocas un poco difíciles. Los impuestos a los autónomos hacen que también lo sea y da un poco de miedo. Nosotros no tuvimos miedo en aquel entonces y eran épocas malas, así que parece ser que no va a continuar".

El único momento complicado de la ferretería fue cuando tuvieron que trasladarse a Cánovas del Castillo para reformar el bajo: "Ahí montamos la ferretería. Pero, por desgracia, mi socio murió hace unos 12 años. Por lo que nos trasladamos a la calle de Correos, la calle principal. Y aquí estamos ya 13 años".

"Lo nuestro ha sido siempre la ferretería. Me ha gustado mucho el trato con el público. Y hemos intentado siempre dar buen servicio y colaborar en el barrio con la gente", confiesa Miguel. "Nunca he trabajado por hacerme rico ni por el dinero, sino por estar a gusto. La clientela que tenemos es muy buena clientela de muchísimos años y la verdad es que abrir las puertas para mí siempre fue una alegría".