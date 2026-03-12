Grupo Orenes compra el cine Rex de Murcia para reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social

El cine Rex de Murcia ya tiene destino: volver a abrir a la ciudadanía como un espacio cultural, artístico y social. Grupo Orenes ha formalizado la compra del histórico inmueble del centro de la ciudad y acaba de empezar a diseñar "un proyecto abierto y respetuoso con el entorno", indica la empresa en un comunicado.

Tras años de protestas periódicas por parte de colectivos sociales como Cine Rex Vivo y la aprobación de la ampliación de los usos del inmueble en el último Pleno municipal, la ciudadanía ya tiene una pincelada de la nueva vida que tendrá el inmueble enclavado en la calle Vara del Rey del barrio de Santa Eulalia.

Además, "nuestra intención es respetar al máximo el inmueble y sus elementos", como el característico letrero de la fachada, concretaron fuentes del Grupo Orenes a esta redacción, y el objetivo es "asegurar su conservación y reabrirlo al público como un espacio vivo, dinámico y abierto a toda la ciudadanía con nuevos servicios".

Servicio público

El proyecto "tiene una clara vocación de servicio público" y "se integrará en la sólida apuesta de Grupo Orenes por el ocio responsable y la cultura", señalan también en el escrito. De hecho, algo similar hizo Orenes con Rincón de Pepe, inmueble que el pasado 2025 cumplió 100 años y en el cual el Grupo está llevando a cabo una profunda reforma.

Otro ejemplo es la reapertura de Mercado de Correos como un proyecto gastronómico y de ocio.

En cuanto al cine Rex, desde Orenes explican que "contaría con una actividad versátil plenamente adaptada a la nueva realidad social y cultural, a la normativa vigente y concebido como un punto de diálogo y como embajador de una ciudad abierta, dinámica y con futuro".

Compromiso con la cultura

La recuperación del Cine Rex se enmarca dentro de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Grupo Orenes, que "ha reforzado su apuesta por la cultura como motor de desarrollo social y económico" para "ofrecer oportunidades para artistas consolidados y jóvenes promesas, compañías emergentes, creadores, proyectos culturales y artísticos, así como, otras actividades sociales".

Pedro García Cuestas, director de Relaciones Institucionales y presidente del Comité de RSC de Grupo Orenes, señaló que "el cine Rex forma parte de la memoria sentimental de Murcia. Con esta adquisición no solo preservamos un edificio emblemático, sino que trabajaremos para que tenga un futuro como espacio abierto, artístico, social y cultural, con nuevos servicios y actividades. Nuestro compromiso es claro: reabrirlo a la ciudad y convertirlo en un proyecto compartido, integrador y que sea ejemplo de una ciudad dinámica y vanguardista".

Próximos pasos

En los próximos meses, se iniciará una fase técnica de evaluación, estudio y desarrollo de propuestas del inmueble, "respetando su valor arquitectónico y patrimonial, con el objetivo de anunciar próximamente el calendario de reapertura", explicaron Grupo Orenes y concluyeron que trabajarán de forma coordinada con administraciones públicas, tejido cultural y colectivos "para garantizar que el nuevo Cine Rex sea un ejemplo de colaboración público-privada al servicio de la ciudad".

Noticias relacionadas

La ampliación de los usos del cine Rex se aprobó en el último Pleno municipal, con la visto bueno definitivo a la Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (PECHA) relativa al inmueble, con los votos a favor del PP, en contra del PSOE y la abstención de Vox.