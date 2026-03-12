Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El barrio del Carmen dice adiós a los grafitis: "Plan de choque" para intensificar la limpieza

El dispositivo incluye el saneamiento profundo de los contenedores de reciclaje y la recogida de enseres

Dispositivo especial de intervención rápida en el barrio de El Carmen.

Dispositivo especial de intervención rápida en el barrio de El Carmen. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Un "plan de choque" se suma a las labores habituales de limpieza en el barrio del Carmen, donde se eliminarán grafitis y se sanearán en profundidad los contenedores de reciclaje. El Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con PreZero, ha puesto en marcha este dispositivo intensivo de intervención rápida para lograr "una puesta a punto integral de este entorno", explicaron desde el Consistorio.

"Vamos a hacer limpieza intensiva en el entorno de todos los edificios, en los callejones, en las plazas públicas, en aquellos lugares de mayor tránsito", resumió la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, quien supervisó el arranque de los trabajos este jueves junto al presidente de la Junta Municipal, Basilio Piñero.

Para acometer esta intervención especial, el Ayuntamiento de Murcia ha movilizado a un equipo de 15 operarios apoyados por una flota de maquinaria. Además, la brigada de antigrafitis eliminará las pintadas presentes en el barrio murciano.

De fachadas a contenedores

Además, el dispositivo incluye el saneamiento profundo de los contenedores de reciclaje. Un camión grúa se encarga de levantar los contenedores para limpiarlos por debajo y eliminar residuos acumulados.

Simultáneamente, un equipo logístico trabaja exclusivamente en la recogida de enseres y en la puesta a punto de todas las papeleras del barrio.

"El dispositivo destaca por el uso de cinco equipos City Jet de gran capacidad y maquinaria de alta presiós", resaltan desde el Ayuntamiento en un comunicado, pues estos vehículos aplican productos odorizantes durante el baldeo y la desinfección para eliminar malos olores.

Sugerencias e información

En paralelo al despliegue técnico, las brigadas cívicas están desarrollando una campaña a pie de calle en la que los informadores visitan los comercios y locales de hostelería del barrio para recordar los horarios y el uso correcto del servicio gratuito de recogida de cartón.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, los informadores recogen sugerencias de los vecinos. "Con este plan de choque no solo preparamos nuestras calles para proyectar la mejor imagen de Murcia, sino que manifestamos, una vez más, nuestro compromiso diario con el bienestar, la salubridad y la escucha activa a los murcianos", señaló la vicealcaldesa.

