Un influencer argentino coge por primera vez el tren tras vivir el accidente de Adamuz y es para venir a Murcia: "¿Por qué España desprecia esta ciudad?"

"¿Por qué España desprecia a esta provincia, a esta ciudad, a esta gente? ¿Qué les pasa? ¿Qué les hicieron? Se dicen cosas terribles sobre Murcia. Principalmente, lo que se dice es que no existe. Voy a desmentir esas palabras probando las cosas típicas. Lo que no me puedo perder, lo que sí o sí tienes que probar", así comienza vídeo de Merakio, un influencer argentino que vive en España y que recorre ciudades, prueba comida y muestra lugares interesantes para visitar.

El creador de contenido reside actualmente en Madrid y para venir a Murcia ha cogido el tren. Esto para cualquier otra persona no sería reseñable, pero para él sí lo es. Merakio iba en uno de los trenes que protagonizaron el accidente de Adamuz, en Córdoba. Él salió ileso, por fortuna, pero el de Murcia fue el primero que cogió tras aquel tráfico episodio de la historia ferrovial española.

Una vez desembarcado en Murcia, le esperaba @detapasconrufo, otro creador de contenido centrado en el mundo 'foodie', que ya llamó la atención de este medio por presentar a sus seguidores el bar Candilejas, uno de los lugares más emblemáticos del centro de Murcia donde se come una de las mejores tapas de pulpo a la murciana. Ya juntos, se propusieron mostrar cuáles son las cinco cosas que tienes que probar indiscutiblemente si visitas la capital del Segura.

Merakio y Rufo comen en Los zagales. / L. O.

"Se meten con Murcia porque les da envidia"

La primera parada del tour murciano se encuentra en Los Zagales. Un bar que guarda la esencia de la huerta como nadie, que desde este año es centenario, pues abrió en 1926. Aquí puedes conocer su historia. Lo que le recomienda Rufo es empezar con los 'zagalicos', unos montaditos que se venden por 1,20 euros. Seguido de uno michirones y un caldo con pelotas: "Murcia 1- Madrid 0", sentencia Merakio, que alucina con los precios tan baratos.

"La hoja del paparajote no se come"

El siguiente paso del itinerario recala en La Pequeña Taberna. Su objetivo es darle a probar el paparajote antes de que el local cierre, puesto que se les echa el tiempo encima. Este postre es un clásico de la gastronomía murciana, aparte de un reto para turistas novatos. Ya en el lugar, Merakio vuelve a encontrarse con esa estética tan de la huerta que comparten muchos locales de la zona y llega a una conclusión: "Murcia es el campo, es la huerta. Por eso se meten con ella, ¿no? Porque dicen: 'No, los del campo, para allá'".

Al mismo tiempo que prueban las alcachofas de la abuela y el pisto, el argentino aprovecha para hablar con dos empleadas del local para explicarles que viene desde Madrid y que allí le dijeron que "Murcia no existe" y les preguntan por qué creen que dicen eso: "Porque le da envidia. Porque aquí tenemos muy buena gastronomía, tenemos buenas playas, tenemos un buen tiempo, es un sitio increíble. Como se vive aquí no se vive Madrid".

Llegó el momento del paparajote y llegó el momento del turista. Nadie le avisó de que "la hoja no se comía" y el influencer le dio un buen bocado: "Quitándole la hoja está bueno", comenta entre risas.

El mejor pulpo a la murciana

El último sitio que Rufo le enseña a Merakio fue su último gran hit en Murcia, el bar Candilejas: "No quiero que te vayas de la ciudad sin probar este pulpo". El dueño, Jesús Torrano, a su llegada, le recuerda: "Se ha notado mucho. He salido en varios vídeos y esta vez ha sido la que más repercusión ha tenido", explica mientras deja el suculento plato frente a ellos.

Noticias relacionadas

"Está increíble, mereció la pena. Tiene mucha potencia, mucha sustancia. Es como una pechuga de pollo de cantidad de carne", explica el argentino después de haber probado el plato estrena y tras haber catado las elaboraciones más representativas de la ciudad.