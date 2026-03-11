Beatriz Madrid: "Necesitamos valentía y voz para comprometernos con una causa que es necesaria"

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM) recibió esta semana el Distintivo de Igualdad por su tarea constante de sensibilización y concienciación sobre igualdad de género.

Sí, ha sido un reconocimiento a todo ese trabajo que desde el CEUM estamos realizando en los últimos años por y para el estudiantado, para que disponga de las mejores condiciones, a través de talleres, charlas y todo tipo de actividades, con especial atención a erradicar la violencia de género en el ámbito universitario. Este trabajo, más allá de las Jornadas de Igualdad y Dimensión Social que impulsamos cada cuatrimestre para que el alumnado se forme en protocolos ante el acoso, la discriminación o cualquier problema económico que pueda sufrir, se refleja también en una nueva reforma de los estatutos universitarios en los que se han añadido cuestiones de paridad e igualdad de oportunidades por género. Estamos muy implicados en fechas concretas como el recientemente celebrado Día de la Mujer (8 de marzo), así como el Día del Orgullo LGBT (28 de junio) o el Día Contra la Violencia de Género (25 de noviembre). Y la verdad es que la implicación de toda la comunidad universitaria va creciendo año tras año. Prácticamente todas las facultades cuentan con Puntos Seguros, esos estudiantes formados en protocolos de acoso y discriminación, prevención de la conducta suicida y primeros auxilios psicológicos, capaces de brindar orientación, escucha activa y compañía a quien lo necesita. Estos Puntos Seguros actúan como un puente entre la víctima y los servicios especializados de la universidad, garantizando que los estudiantes puedan acceder a recursos de forma segura.

¿Cómo ha visto evolucionar esta concienciación en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la Universidad de Murcia?

Bastante. Yo recuerdo las primeras Jornadas de Igualdad y Dimensión Social en las que participé, y éramos apenas cinco estudiantes, incluso los casos que afectaban al alumnado no tenían tanta repercusión y visibilidad como tienen ahora. La gente tiene cada vez menos reparo y siente menos rechazo a contar sus propias experiencias o casos que conozca, y eso favorece que toda la comunidad universitaria fluya mejor y haya una mejor coordinación entre servicios. Atención a la Diversidad y el Voluntariado no puede trabajar de espaldas a lo que hace la Oficina de Atención Social, por ejemplo.

Su vocación por la representación estudiantil le viene desde pequeña, ¿no es así?

Sí, ya desde el colegio sentía ese ‘gusanillo’ y lo canalizaba a través de un programa llamado Jueces de Paz, a través del cual trabajábamos para resolver conflictos entre alumnos. Siempre he sentido ese interés por hacer posible que todos vivamos con respeto mutuo. En mi etapa de instituto me convertí en mediadora del centro, y cuando llegué a la Universidad de Murcia y vi que mi papel podía ser más activo y tener más iniciativa propia para poder aportar mucho más no lo dudé y me metí de cabeza. Porque me aporta mucho crecimiento personal, y además me permite empatizar cada vez más con la diversidad de personas y estudiantes que hay en la UMU. Una cosa es imaginarte o ponerte en la piel de aquellas personas que sufren estos problemas, pero cuando te los explican cara a cara y los tocas de cerca, los sentimientos se viven a flor de piel y esa necesidad de empatizar y poner todo de tu mano aumenta.

Actualmente cursa tercero de Psicología. ¿Qué le llevó a elegir esta titulación?

Ese interés por hacer de la igualdad una realidad, y hasta ahora me está yendo muy bien, la verdad. Estoy muy contenta con el profesorado, siento que son muy profesionales y que ponen todo de su parte para que el alumnado se desarrolle mucho más allá de unos cuantos exámenes y diapositivas.

Y también es vicepresidenta de Igualdad y Diseño de Contenido del CEUM.

Me inicié como delegada de mi clase, y por entonces empecé a saber más acerca del Consejo de Estudiantes a través de Lucía Serna, quien fue presidenta el año pasado del CEUM. Nos hablaba de todas las jornadas formativas que se realizaban a través del Consejo dirigidas a aquellos estudiantes en su primer año de carrera, y en una de esas jornadas descubrí que había un área que se ocupaba de esa inclusión del estudiantado, la diversidad y la igualdad. Me llamó muchísimo la atención y fui poco a poco involucrándome más en estas actividades del CEUM, hasta que me presenté a vocal de Inclusión y Dimensión Social. A partir de ahí ha sido un no parar, mano a mano con un equipo maravilloso y el resto de servicios de la Universidad para una labor que me llena y que hace posible que esos sueños y expectativas de cuando eres más pequeña se puedan ir cumpliendo poco a poco.

¿Sabe hacia dónde le gustaría enfocar su carrera profesional cuando acabe los estudios universitarios?

De momento tengo dos opciones en mente: la orientación educativa, para trabajar con niños o adolescentes; y la psicología de género para la atención a víctimas.

¿Qué les diría a aquellas personas que afirman que todas estas actividades de sensibilización y concienciación sobre la igualdad son innecesarias?

Que nunca es suficiente cuando hablamos de igualdad. Es un trabajo del día a día y no somos nadie para cuestionar lo que pueda pensar o sufrir cualquier persona, porque cada situación es única, y lo que necesitamos es esa valentía y voz para comprometernos con una causa necesaria para el cambio.