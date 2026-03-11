Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colegios en la ForbesPlaga del pulgónVacuna papilomaTranvía de MurciaHuelga de autobusesVuelos Murcia - Venecia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Movilidad

Los autobuses de las pedanías de Murcia convocan huelga en Semana Santa y Fiestas de Primavera

El Ayuntamiento asegura que "habrá cobertura suficiente" y que contactará con la empresa y los trabajadores del servicio

Uno de los autobuses urbanos que da servicio a las pedanías de Murcia.

Uno de los autobuses urbanos que da servicio a las pedanías de Murcia. / Juan Carlos Caval

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Los conductores de los autobuses urbanos que dan servicio a las pedanías de Murcia han convocado una huelga entre los días 2 y 7 de abril, periodo que abarca fechas señaladas de Semana Santa -en concreto, Jueves Santo y Viernes Santo- y el día del Bando de la Huerta, plato fuerte de las Fiestas de Primavera.

Esta decisión se abordará en la asamblea informativa de trabajadores que celebran este jueves los comités de empresa de Alcalabus y La Hispano Igualadina -que integran Monbus-, en el aparcamiento de las propias instalaciones de Monbus, tanto a las 20 y como a las 23 horas.

El origen de esta acción de protesta son las condiciones laborales de los conductores, que "durante los últimos años se han ido agravando, con desigualdades laborales y retributivas, hasta unos límites que estos comités no están dispuestos a seguir permitiendo", expresa la circular enviada a los trabajadores del servicio por los sindicatos.

Respuesta institucional

Aunque "habrá cobertura suficiente para dar servicio público aunque se lleve a cabo la huelga", aseguró este miércoles el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Además, el edil aseguró que "el Ayuntamiento contactará con la empresa y con los conductores" y que la semana pasada ya mantuvo una reunión con los conductores para informarles de la evolución del proceso de adjudicación del nuevo contrato de transporte público, paralizado a la espera de resolución por parte del Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales a raíz de las alegaciones presentadas por UGT.

Aunque no se modificó el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación no podrá valorarlas para adjudicar el acuerdo, que salió a licitación por 731 millones de euros, hasta que haya una resolución.

Reivindicaciones

Entre las reivindicaciones enumeradas en la circular se encuentran mejoras de las condiciones laborales, de horarios y frecuencias, así como la eliminación de puntos negros en las vías murcianas e igualdad salarial para todos los trabajos del servicio.

Noticias relacionadas

Asimismo, el escrito menciona el "mantenimiento deficiente de la flota, con averías continuas", lo que "puede provocar inseguridad para conductores, usuarios y terceros".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
  2. Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
  3. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  4. Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
  5. La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
  6. La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes
  7. Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix
  8. Dos jóvenes atracan un banco a punta de pistola y toman rehenes en el centro de San Pedro del Pinatar

Nueve meses de obras para construir una línea de alta tensión desde Ronda Sur hasta Espinardo

Nueve meses de obras para construir una línea de alta tensión desde Ronda Sur hasta Espinardo

Alberto Buendía, de abrir una pequeña heladería en Puente Tocinos a hacer el mejor helado de España: "Queremos llevar Snoopy fuera de Murcia"

Alberto Buendía, de abrir una pequeña heladería en Puente Tocinos a hacer el mejor helado de España: "Queremos llevar Snoopy fuera de Murcia"

Los autobuses de las pedanías de Murcia convocan huelga en Semana Santa y Fiestas de Primavera

Los autobuses de las pedanías de Murcia convocan huelga en Semana Santa y Fiestas de Primavera

Un influencer argentino coge por primera vez el tren tras vivir el accidente de Adamuz y es para venir a Murcia: "¿Por qué España desprecia esta ciudad?"

Un influencer argentino coge por primera vez el tren tras vivir el accidente de Adamuz y es para venir a Murcia: "¿Por qué España desprecia esta ciudad?"

Más de 1.200 estudiantes murcianos al año visitan la potabilizadora de La Contraparada

Más de 1.200 estudiantes murcianos al año visitan la potabilizadora de La Contraparada

Más de 860 toneladas de naranjas retiradas de las calles de Murcia y pedanías

Más de 860 toneladas de naranjas retiradas de las calles de Murcia y pedanías

Beatriz Madrid: "Necesitamos valentía y voz para comprometernos con una causa que es necesaria"

Las candidatas a Reina de la Huerta 2026 regalan flores a la Virgen en la Catedral

Las candidatas a Reina de la Huerta 2026 regalan flores a la Virgen en la Catedral
Tracking Pixel Contents