Los autobuses de las pedanías de Murcia convocan huelga en Semana Santa y Fiestas de Primavera

Los conductores de los autobuses urbanos que dan servicio a las pedanías de Murcia han convocado una huelga entre los días 2 y 7 de abril, periodo que abarca fechas señaladas de Semana Santa -en concreto, Jueves Santo y Viernes Santo- y el día del Bando de la Huerta, plato fuerte de las Fiestas de Primavera.

Esta decisión se abordará en la asamblea informativa de trabajadores que celebran este jueves los comités de empresa de Alcalabus y La Hispano Igualadina -que integran Monbus-, en el aparcamiento de las propias instalaciones de Monbus, tanto a las 20 y como a las 23 horas.

El origen de esta acción de protesta son las condiciones laborales de los conductores, que "durante los últimos años se han ido agravando, con desigualdades laborales y retributivas, hasta unos límites que estos comités no están dispuestos a seguir permitiendo", expresa la circular enviada a los trabajadores del servicio por los sindicatos.

Respuesta institucional

Aunque "habrá cobertura suficiente para dar servicio público aunque se lleve a cabo la huelga", aseguró este miércoles el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Además, el edil aseguró que "el Ayuntamiento contactará con la empresa y con los conductores" y que la semana pasada ya mantuvo una reunión con los conductores para informarles de la evolución del proceso de adjudicación del nuevo contrato de transporte público, paralizado a la espera de resolución por parte del Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales a raíz de las alegaciones presentadas por UGT.

Aunque no se modificó el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación no podrá valorarlas para adjudicar el acuerdo, que salió a licitación por 731 millones de euros, hasta que haya una resolución.

Reivindicaciones

Entre las reivindicaciones enumeradas en la circular se encuentran mejoras de las condiciones laborales, de horarios y frecuencias, así como la eliminación de puntos negros en las vías murcianas e igualdad salarial para todos los trabajos del servicio.

Asimismo, el escrito menciona el "mantenimiento deficiente de la flota, con averías continuas", lo que "puede provocar inseguridad para conductores, usuarios y terceros".