Más de 860 toneladas de naranjas retiradas de las calles de Murcia y pedanías

La campaña de poda en los naranjos que hay en los jardines históricos y en las calles de Murcia y pedanías concluye con más de 15.000 ejemplares recogidos, que suman 860 toneladas.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, supervisó el final de la campaña que ha incluido la poda de los 15.100 naranjos amargos o citrus aurantium repartidos por todo el municipio.

Tres rondas

La campaña, que se ha extendido a lo largo de dos meses, priorizó las zonas más transitadas. El municipio se dividió en tres grandes zonas y, en cada una de ellas, los equipos de trabajo realizaron tres rondas de poda y recogida de naranjas a lo largo de toda la campaña.

"Estos árboles embellecen calles y plazas, pero, además, también representan una seña distintiva arraigada en la imagen de la ciudad. Durante la primavera, son los responsables del característico aroma del azahar que impregna el ambiente y envuelve las calles de nuestra ciudad, creando una experiencia sensorial única tanto para los vecinos como para quienes nos visitan, reforzando el vínculo entre el entorno natural, nuestras raíces y la vida cotidiana urbana", explicó el edil.

Objetivos

"El objetivo de esta actuación es mejorar la imagen del municipio y garantizar la seguridad de los vecinos", resaltó Guillén, pues la finalidad de los trabajos es evitar posibles tropiezos con las frutas, a la vez que se realiza una tarea de recorte y eliminación de chupones en el ejemplar.

Para ello, se emplean distintos elementos para la poda, como tijeras de mano, serruchos, cortasetos telescópicos, así como furgonetas 3500, piaggios y escaleras.

Asimismo, la forma redondeada de los naranjos fomenta una mayor floración y desarrollo de los brotes a la par que una mejor imagen de las calles y vías públicas del municipio.

Usos

La naranja amarga, conocida también como naranja borde, tiene un sabor muy característico e intenso y no se suele utilizar para consumir directamente.

En concreto, se suele emplear para la elaboración de recetas de repostería y mermeladas, así como para la extracción de aceites esenciales para perfumería, limpieza o cosmética.

Asimismo, se utilizan para compost, que se puede emplear en labores de jardinería.