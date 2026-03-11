Proyecto
Nueve meses de obras para construir una línea de alta tensión desde Ronda Sur hasta Espinardo
La infraestructura, de 11,2 kilómetros, conectará de forma soterrada una nueva subestación eléctrica con las ya existentes en Patiño y El Palmar
El municipio de Murcia se prepara para las obras de la línea de alta tensión, de 11,2 kilómetros, que unirá la nueva subestación eléctrica de Espinardo con las ya existentes en el sur del municipio, anunció este miércoles Maite Vela, delegada de Redeia en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, junto a Isaac López, director del proyecto.
Maite Vela resaltó que esta iniciativa permitirá garantizar el suministro eléctrico necesario para el desarrollo del municipio, que así podrá satisfacer las necesidades de nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y centros comerciales.
Esta infraestructura, "necesaria para el futuro de Murcia", supone una inversión de 55 millones de euros de Red Eléctrica, destacó, por su parte, la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, quien resaltó que se han producido "innumerables" reuniones durante el último año para coordinar los trabajos.
Trazado
La maquinaria de obras llegará el próximo lunes a Ronda Sur, aunque las palas no iniciarán su labor hasta el lunes siguiente, 23 de marzo.
Después, los trabajos se entenderán por vías como Juan Carlos I, Reino de Murcia, Miguel Induráin y la avenida de los Dolores, hasta llegar a la pedanía de Espinardo.
El anillo pasará por debajo del río Segura y el tranvía
Con todo, la línea de alta tensión conectará, en forma de anillo, la subestación eléctrica de Espinardo con el resto de subestaciones del sur del municipio: las ubicadas en Patiño y El Palmar.
El proyecto consta de una nueva subestación de 220 kV y un doble circuito, también a 220 kV, con un trazado soterrado de 11,2 kilómetros, forma parte de la Planificación de la red de transporte eléctrico vigente y supone una inversión total de 55,3 millones de euros.
La nueva subestación de Espinardo se ubicará en los terrenos de la actual subestación de distribución existente.
Datos
- 55,3 millones de euros
- 11,2 kilómetros de línea de alta tensión
- 37 semanas de afección al tráfico
- 4 equipos de trabajo
- 1,20 anchura media de las zanjas
Afecciones al tráfico
Aunque las actuaciones que más afectarán al tráfico y al ciudadano se concentrarán en los primeros meses de trabajo, es decir, desde marzo hasta noviembre de este año -37 semanas-, "en un avance ágil y muy coordinado", detalló Vela, pues habrá cuatro equipos de trabajo.
La infraestructura estará en marcha a finales de 2027
Después, los trabajos continuarán sin interferir con el desarrollo del día a día en el municipio hasta que la nueva subestación esté a punto en el último trimestre de 2027 según la previsión.
Cabe mencionar que la línea de alta tensión quedará soterrada -en zanjas de 1,20 metros de anchura media- e incluso pasará por debajo del río Segura y el trazado del tranvía.
Desvíos y señalización
Así, el Ayuntamiento ha establecido los desvíos de tráfico necesarios e intentará que la afección de las obras sea mínima al intensificar las obras en periodo vacacional y por las noches.
Además, habrá señalización, no solo en las zonas afectadas por las obras, sino en todo el entorno del municipio para que murcianos y visitantes puedan planificar mejor los desplazamientos.
A ello, se sumará la coordinación con los agentes de Policía Local e "información día a día" sobre las vías afectadas por las obras, concluyó la vicealcaldesa.
