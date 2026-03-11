Educación
Más de 1.200 estudiantes murcianos al año visitan la potabilizadora de La Contraparada
El recorrido por la instalación de Aguas de Murcia es una de las 102 actividades que se llevan a cabo en los 191 centros del municipio de forma anual
Más de 1.200 alumnos murcianos al año visitan la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de La Contraparada dentro de las 102 actividades que oferta el Ayuntamiento de Murcia en los 191 centros del municipio durante este curso escolar.
Y esta semana fue el turno de un grupo de 40 alumnos del colegio Santa María de Paz, que junto a la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, pudieron obtener "una visión educativa y práctica del ciclo urbano del agua y el importante proceso de la potabilización", destacan desde el Ayuntamiento en un comunicado.
Durante la visita, la edil recordó que "esta actividad, que cada año recibe la visita de más de 1.200 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y otros grupos interesados, fomenta el consumo responsable y la adopción de hábitos medioambientales positivos".
En este recorrido didáctico, de dos horas de duración, los alumnos pudieron conocer de primera mano los diferentes procesos clave de la planta, incluyendo la cámara de preozonización, el proceso de decantación y los filtros.
La ETAP La Contraparada está situada junto al Río Segura, en la pedanía de Javalí Viejo, y tiene una capacidad nominal de tratamiento de 2000 m3/h y suministra, en promedio, el 25 por ciento del volumen total demandado en el municipio.
