Fiestas de Primavera
La venta de sillas para los desfiles del Entierro de la Sardina ya tiene fecha: Cómo y dónde comprar entradas
Las localidades para el Entierro de la Sardina Infantil, la Llegada, el Testamento y el gran desfile podrán comprarse exclusivamente online
La venta de sillas para los principales desfiles de las Fiestas de Primavera de Murcia arrancará esta semana. Los interesados podrán adquirir sus localidades para el Entierro de la Sardina Infantil, la Llegada de la Sardina, el Testamento de la Sardina y el Gran Desfile del Entierro de la Sardina, que se celebrarán entre el 8 y el 11 de abril.
Las entradas saldrán a la venta este jueves, 12 de marzo, a partir de las 12.00 horas, y podrán comprarse exclusivamente por internet a través de la web habilitada por la organización (entierrodelasardina.compralaentrada.com)
Con motivo de estos desfiles, la organización dispondrá de un equipo de apoyo para asistir a los espectadores, ayudarles a localizar sus asientos y atender cualquier incidencia que pueda surgir durante los recorridos.
Sillas de plástico
Además, este año se incorporarán sillas de plástico en sustitución de las tradicionales de madera, una medida con la que se busca mejorar la comodidad. También se eliminarán algunas filas para reforzar la seguridad y favorecer la visibilidad del desfile.
Murcia volverá a volcarse con unas Fiestas de Primavera declaradas de Interés Turístico Internacional, una de las citas más esperadas tanto por los vecinos como por los visitantes. Durante esos días, las calles de la ciudad se llenarán de ambiente festivo, color y tradición en torno a unos desfiles que forman parte de la identidad cultural murciana.
Precios
En cuanto a los precios, las sillas para el Entierro de la Sardina Infantil, la Llegada de la Sardina y el Testamento de la Sardina costarán 10 euros más gastos de gestión. Para el Gran Desfile del Entierro de la Sardina, el precio será de 11 euros más gastos de gestión en silla y de 13 euros más gastos de gestión en grada.
¿Cuándo serán los desfiles?
● Entierro de la Sardina Infantil: 8 de abril. 19:30 horas Sillas disponibles: Desde Fuensanta hasta Martínez Tornel. Precio: 10€ (+ gastos de gestión)
● Llegada de la Sardina: 9 de abril. 20:30 horas Sillas disponibles: Desde Starbucks hasta Martínez Tornel. Precio: 10€ (+ gastos de gestión)
● Testamento de la Sardina: 10 de abril de 2026 – 20:00 horas Sillas disponibles: Desde Plaza Circular hasta Martínez Tornel. Precio: 10€ (+ gastos de gestión)
● Gran Desfile del Entierro de la Sardina: 11 de abril de 2026 – 20:30 horas Sillas disponibles: Desde San Juan hasta Plaza Circular. Precio: Silla: 11€ (+ gastos de gestión) | Grada: 13€ (+ gastos de gestión)
