Casi operativa la nueva rotonda en el Polígono Industrial Oeste de Murcia para redistribuir 2.500 vehículos al día

Los trabajos para construir una nueva rotonda en el Polígono Industrial Oeste de Murcia entran en su fase final. El proyecto se adjudicó en octubre por un importe de 207.146 euros, inversión que "mejorará notablemente la fluidez del tráfico en un punto estratégico del Polígono Industrial Oeste, muy afectado por el elevado volumen de vehículos industriales", destacó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, en su visita para supervisar el avance de las obras.

Además, "se establecen diferentes itinerarios peatonales seguros, con subvados, también con nuevos pasos de peatones", agregó la también concejala de Fomento y Patrimonio durante su visita junto a los concejales de Desarrollo Económico y la concejal de Servicios Públicos de Alcantarilla, José Antonio López y Noelia Martín. Asimismo, se instalará nuevo alumbrado público y una red de canalización de aguas.

La nueva glorieta se ubica en la intersección de las avenidas del Descubrimiento y Principal y la calle Julián Romea, que soportan una intensidad media diaria de 2.459 vehículos, cerca de 500 de ellos camiones.

Por ello, la rotonda se plantea con dos carriles de cuatro metros adaptados al tráfico pesado, para reducir los riesgos y mejorar los tiempos de desplazamiento para los más de 14.000 empleados que trabajan en las cerca de 1.500 empresas que operan en el polígono, enclavado en el límite entre los términos municipales de Murcia y Alcantarilla.

De hecho, el proyecto es fruto de un convenio de colaboración entre ambos ayuntamientos, que financian las obras al 50 por ciento cada entidad. Además, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) aportará hasta 99.962 euros a través de la cuarta convocatoria de ayudas para la dotación y rehabilitación de parques empresariales.

Desde el Ayuntamiento destacan que este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de mejora de la movilidad en el Polígono Industrial Oeste. De forma paralela, el Ayuntamiento de Murcia plantea la reordenación integral de la mediana de la avenida Principal, para transformar este espacio en una zona segura y ordenada, con 111 nuevas plazas de aparcamiento, nuevas aceras, accesos peatonales y conservación del arbolado existente. Esta actuación contará con una inversión adicional de 241.237,22 euros.