Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio gasolinaJosé Manuel PancorboYacimiento San EstebanRío ChícamoCarlos AlcarazReal Murcia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Movilidad

Casi operativa la nueva rotonda en el Polígono Industrial Oeste de Murcia para redistribuir 2.500 vehículos al día

Los trabajos, con una inversión de 207.146 euros, contemplan la creación de pasos de peatones en el complejo en el que trabajan más de 14.000 empleados

Obras en la nueva glorieta en la intersección de las avenidas del Descubrimiento y Principal y la calle Julián Romea.

Obras en la nueva glorieta en la intersección de las avenidas del Descubrimiento y Principal y la calle Julián Romea. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Los trabajos para construir una nueva rotonda en el Polígono Industrial Oeste de Murcia entran en su fase final. El proyecto se adjudicó en octubre por un importe de 207.146 euros, inversión que "mejorará notablemente la fluidez del tráfico en un punto estratégico del Polígono Industrial Oeste, muy afectado por el elevado volumen de vehículos industriales", destacó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, en su visita para supervisar el avance de las obras.

Además, "se establecen diferentes itinerarios peatonales seguros, con subvados, también con nuevos pasos de peatones", agregó la también concejala de Fomento y Patrimonio durante su visita junto a los concejales de Desarrollo Económico y la concejal de Servicios Públicos de Alcantarilla, José Antonio López y Noelia Martín. Asimismo, se instalará nuevo alumbrado público y una red de canalización de aguas.

La nueva glorieta se ubica en la intersección de las avenidas del Descubrimiento y Principal y la calle Julián Romea, que soportan una intensidad media diaria de 2.459 vehículos, cerca de 500 de ellos camiones.

Por ello, la rotonda se plantea con dos carriles de cuatro metros adaptados al tráfico pesado, para reducir los riesgos y mejorar los tiempos de desplazamiento para los más de 14.000 empleados que trabajan en las cerca de 1.500 empresas que operan en el polígono, enclavado en el límite entre los términos municipales de Murcia y Alcantarilla.

La intersección soporta una intensidad media diaria de 2.459 vehículos

De hecho, el proyecto es fruto de un convenio de colaboración entre ambos ayuntamientos, que financian las obras al 50 por ciento cada entidad. Además, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) aportará hasta 99.962 euros a través de la cuarta convocatoria de ayudas para la dotación y rehabilitación de parques empresariales.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento destacan que este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de mejora de la movilidad en el Polígono Industrial Oeste. De forma paralela, el Ayuntamiento de Murcia plantea la reordenación integral de la mediana de la avenida Principal, para transformar este espacio en una zona segura y ordenada, con 111 nuevas plazas de aparcamiento, nuevas aceras, accesos peatonales y conservación del arbolado existente. Esta actuación contará con una inversión adicional de 241.237,22 euros.

La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, junto a junto a los concejales de Desarrollo Económico y la concejal de Servicios Públicos de Alcantarilla, José Antonio López y Noelia Martín.

La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, junto a junto a los concejales de Desarrollo Económico y la concejal de Servicios Públicos de Alcantarilla, José Antonio López y Noelia Martín. / A.M.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  3. Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
  4. Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
  5. Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
  6. La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
  7. La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes
  8. Dos jóvenes atracan un banco a punta de pistola y toman rehenes en el centro de San Pedro del Pinatar

Casi operativa la nueva rotonda en el Polígono Industrial Oeste de Murcia para redistribuir 2.500 vehículos al día

Casi operativa la nueva rotonda en el Polígono Industrial Oeste de Murcia para redistribuir 2.500 vehículos al día

Estas son las gasolineras de Murcia donde repostar sale más barato ante la subida del combustible

Estas son las gasolineras de Murcia donde repostar sale más barato ante la subida del combustible

Intervención "urgente" para restaurar las ruinas del recinto superior del Castillejo de Monteagudo

Intervención "urgente" para restaurar las ruinas del recinto superior del Castillejo de Monteagudo

La venta de sillas para los desfiles del Entierro de la Sardina ya tiene fecha: Cómo y dónde comprar entradas

La venta de sillas para los desfiles del Entierro de la Sardina ya tiene fecha: Cómo y dónde comprar entradas

El incendio en un piso del barrio Infante Juan Manuel de Murcia deja nueve personas atendidas por inhalación de humo

El incendio en un piso del barrio Infante Juan Manuel de Murcia deja nueve personas atendidas por inhalación de humo

Hugo, el primer perro acreditado de asistencia para menores con autismo que ha cambiado la vida a dos niños gemelos de Murcia: "Solo con mirarlo, mi hijo ya se calma"

Hugo, el primer perro acreditado de asistencia para menores con autismo que ha cambiado la vida a dos niños gemelos de Murcia: "Solo con mirarlo, mi hijo ya se calma"

Un 'bosque de columnas' protegerá los restos arqueológicos de San Esteban

Un 'bosque de columnas' protegerá los restos arqueológicos de San Esteban

Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros

Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
Tracking Pixel Contents