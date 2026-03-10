Las obras del recinto superior del Castillejo de Monteagudo salen a licitación

Las obras para restaurar el recinto superior del Castillejo de Monteagudo salen a licitación tras la publicación de la rectificación del pliego en la Plataforma de Contratación,.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 26 de marzo y el proyecto, presentado en octubre de 2025, logró la concesión del 2 por ciento Cultural por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, entidad que asumirá la mitad del coste de los trabajos, es decir, 1,1 millones de euros de los 2,2 millones totales.

"La intervención tiene un marcado carácter de urgencia por el estado ruinoso de las torres exteriores de este recinto superior", indica la memoria técnica del proyecto, por lo que se limpiarán de forma manual torres, muros y el patio de crucero, y se consolidarán las superficies.

Asimismo, la memoria señala "la necesidad de regenerar el patio de crucero por las agresiones sufridas a mitad del XX", espacio que recuperará su configuración original.

Otras actuaciones

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 15 meses y contemplan también la creación de un itinerario perimetral y una variante en el camino de ascenso que evitará la pendiente más pronunciada.

Asimismo, se habilitará un nuevo punto de encuentro en la zona norte, desde el que podrán contemplarse los Castillos de Larache y Cabezo de Torres.

Por último, se instalarán nuevas señales e iluminación monumental en todo el perímetro. En total, se instalarán más de 900 luminarias LED de bajo consumo, controladas mediante un sistema que permitirá regular en tiempo real la intensidad, el color y los efectos lumínicos.

En las fachadas y torres más significativas se instalarán cerca de 80 focos de doble intensidad y más de 50 proyectores de gran potencia. En el patio de crucero, espacio central del recinto, se dispondrán 136 metros lineales de luz LED empotrada. Y el interior del palacio contará con más de 500 luminarias LED que garantizarán una iluminación uniforme y segura.

A ello, se sumarán 51 luces de bajo consumo en los caminos de acceso y 110 pequeños puntos de luz en pasamanos y barandillas, que marcarán de forma discreta los recorridos y escaleras para facilitar la visita.

En paralelo al proyecto de recuperación se desarrollará un plan de difusión, mediante visitas guiadas a las obras, exposiciones fotográficas, conferencias, recursos digitales y actividades en redes sociales.

El recinto superior del Castillejo de Monteagudo fue declarado BIC con categoría de Monumento de titularidad municipal localizado dentro del BIC del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres.