Foodtrucks con comida latinoamericana y tributos a Bad Bunny y Maluma: la feria 'Latineando' llega a Murcia

La plaza del Cuartel de Artillería de Murcia acogerá del 12 al 15 y del 19 al 22 de marzo la primera edición del evento gastronómico y musical 'Latineando', una propuesta que contará con diversas foodtrucks donde se podrán degustar platos tradicionales de países como Venezuela, Argentina, Colombia, Perú, México o Ecuador.

El evento arrancará este jueves 12 de marzo, a las 21.00 horas, con un espectáculo musical en vivo y una acción audiovisual colectiva inspirada en la Superbowl como símbolo de unión entre las distintas culturas latinoamericanas.

El evento contará con la participación de restaurantes locales como 'El pilón de la negra' o 'El Pueblo', además de un espacio denominado 'El Rincón Latino', especializado en postres típicos y coctelería, según ha informado el Ayuntamiento.

Bachata y tributos a Bad Bunny y Maluma

La programación musical incluirá actuaciones del grupo Lati2s y el artista Delvis Ramos, junto a sesiones de bachata con Jon LR o tributos a Bad Bunny y Maluma.

También contempla noches temáticas dedicadas a la batucada brasileña, la salsa cubana o los mariachis mexicanos en un recinto con acceso gratuito que abrirá los jueves y viernes, de 18.30 a 00.30 horas; los sábados de 12.00 a 1.00 y los domingos de 12.00 a 00.00.

Los interesados en obtener más información pueden acceder a la página web del evento, 'www.latineando.es'.