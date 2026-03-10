El Castillejo de Monteagudo formará parte del skyline de Murcia

"Con la iluminación monumental del Castillejo de Monteagudo, pasaremos a formar parte del skyline de Murcia", destacó David Campoy, presidente de la Junta Municipal de la pedanía murciana, en la presentación del proyecto de restauración del recinto superior del Palacio Ibn Mardanis este martes junto al responsable de la iniciativa y concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

El contrato de obras, como ya informó esta redacción, salió a licitación este lunes con la publicación de los pliegos en la Plataforma de Contratación del Estado. Aunque el objetivo principal es la restauración y consolidación del recinto superior, otro de "puntos fuertes" es la iluminación, que se distribuirá entre los muros, la fachada y el interior del monumento, resaltó el edil del ramo.

En total, serán más de 900 luminarias LED, que suponen medio millón de euros del presupuesto total del proyecto, unos 2,27 millones. La iluminación monumental será manejada en remoto y permitirá cambiar el color y la intensidad de la luz.

Aunque el proyecto, presentado en octubre de 2025, logró la concesión del 2 por ciento Cultural por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, entidad que asumirá la mitad del coste de los trabajos, es decir, 1,1 millones de euros de los 2,2 millones totales.

Actuaciones

Las obras se centran en la restauración y consolidación de torres, muros y el patio de crucero del recinto superior del Castillejo.

Además, la iniciativa contempla la creación de un nuevo punto de encuentro que contará con un mirador desde el que podrán contemplarse los Castillos de Larache y Cabezo de Torres.

También se generará un nuevo itinerario de acceso que evitará la pendiente más elevada del actual sendero.

Aunque los trabajos, con un plazo de ejecución de 15 meses, iniciarán con la limpieza manual de vegetación de muros y torres.

En cuanto al patio de crucero, el corazón del recinto, será excavado arqueológicamente y liberado de elementos impropios para recuperar así su configuración histórica. Asimismo, se aplicarán tratamientos protectores y fitosanitarios para contribuir a la conservación del conjunto frente a agentes externos.

El Castillejo contará con un sistema de iluminación monumental "diseñado para resaltar su valor histórico y patrimonial, convirtiéndolo en un icono visible en el ‘skyline' nocturno de Murcia", asegura el Ayuntamiento en un comunicado.

En total, se instalarán 914 luminarias LED de bajo consumo con un control digital que permitirá regular en tiempo real la intensidad, el color y los efectos lumínicos.

La luz es "uno de los puntos fuertes" de la iniciativa Marco Antonio Fernández — Concejal de Pedanías y Vertebración Territorial

Aunque la iluminación combinará distintos niveles de actuación: en las fachadas y torres más significativas se instalarán cerca de 80 focos de doble intensidad y más de 50 proyectores de gran potencia, diseñados para resaltar la monumentalidad del Castillejo.

Por su parte, el Patio de Crucero, espacio central del recinto, contará con 136 metros lineales de luz LED empotrada, mientras que el interior del palacio contará con más de 500 luminarias LED que garantizarán una iluminación uniforme y segura.

A ello, se sumarán 51 luces de bajo consumo en los caminos de acceso y 110 pequeños puntos de luz en pasamanos y barandillas, que marcarán de forma discreta los recorridos y escaleras para facilitar la visita.

Posición turística

"Estamos muy contentos con este paso que se ha dado", declaró el alcalde pedáneo de la localidad, pues "Monteagudo mejorará su posición turística gracias a esta inversión que está haciendo el Ayuntamiento", concluyó David Campoy. Por su parte, el edil de Pedanías resaltó que "la Junta Municipal ha estado implicada desde el primer minuto".

"Monteagudo mejorará su posición turística gracias a esta inversión" David Campoy — Presidente de la Junta Municipal

En cuanto a la restauración de las dos torres que se descubrieron durante las excavaciones del pasado verano en el acceso principal, se trata de un proyecto independiente con una dotación económica que roza los 15.000 euros, matizó el edil.

El recinto superior del Castillejo de Monteagudo fue declarado BIC con categoría de Monumento de titularidad municipal localizado dentro del BIC del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres.

Una obra abierta al público El proceso de restauración del recinto superior del Castillejo estará abierto a los visitantes con visitas guiadas de la mano de los arquitectos de la obra. Las visitas serán gratis y comenzarán a partir del segundo mes de los trabajos, sobre todo, por cuestiones de seguridad, pues durante las primeras jornadas se llevarán a cabo las labores de movimientos de tierras. La iniciativa se extenderá hasta que finalicen los trabajos, con un plazo de ejecución de 15 meses, y los interesados podrán visitar el monumento varias veces para ver de primera mano la evolución de los trabajos, destacó el concejal del ramo. A ello, se sumarán exposiciones fotográficas tanto en el centro de visitantes como en otros espacios, así como conferencias, recursos digitales y actividades en redes sociales.

El presidente de la Junta, David Campoy (izda.), y el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández (dcha.), presentan el proyecto de restauración. / A.M.

Valoración

El proyecto sale a licitación por un valor de 2,27 millones, con el requisito de que solo podrán presentar sus ofertas, hasta el 26 de marzo, empresas con cualificación específica para este tipo de inmuebles.

Además, la oferta económica solo supone 30 puntos de la valoración de ofertas, detalló el edil, pues se da más importancia a otros aspectos. Por ejemplo, el currículum del responsable de la obra supone 20 puntos y la plantilla de arqueología otros 18 puntos.

Asimismo, la ampliación de la garantía de la obra se valorará con 10 puntos, los mismos que suponen los criterios sociales, que incluyen cuestiones como la contratación de personal mayor de 45 años, la formación en materia de igualdad y el uso de vehículos sostenibles.