Festejos

Las candidatas a Reina de la Huerta 2026 regalan flores a la Virgen en la Catedral

La elección se celebrará el 14 de marzo en el auditorio Víctor Villegas y será el pistoletazo de salida de las Fiestas de Primavera

Las candidatas a Reina de la Huerta 2026 regalan flores a la Virgen en la Catedral / Juan Carlos Caval

Las candidatas a Reina de la Huerta 2026 regalan flores a la Virgen en la Catedral / Juan Carlos Caval

La Opinión

La Opinión

El Bando calienta motores en Murcia con los actos previos a la elección de las Reinas de la Huerta de este año, que será el 14 de marzo en el auditorio Víctor Villegas y será el pistoletazo de salida de las Fiestas de Primavera.

Las 23 candidatas a Reina y las 30 aspirantes a Reina Infantil fueron recibidas en el Ayuntamiento este martes, antes de acudir a la Catedral para realizar la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta.

Después, la comitiva se trasladó al Teatro Romea para celebrar la gala de presentación de las candidatas a Reina de la Huerta en este año en el que se conmemora el 175 aniversario del festejo.

Fechas señaladas

Las Fiestas de Primavera echarán a andar en Murcia este 2026 con la gala de elección de Reinas de la Huerta de Murcia y de sus Cortes de Honor.

El auditorio Víctor Villegas acogerá el 14 de marzo, a partir de las 20.00 horas, la elección de las Reinas Mayor e Infantil, a quienes Alba Franco Sánchez, de la peña El Caliche, y Alejandra Belmonte, de la peña El Membrillo, impondrán los Tocados de Azahar y las bandas acreditativas la misma noche en la que se celebre la lectura del pregón.

Desde ese momento, las Peñas Huertanas desatarán los festejos en Murcia: las barracas difundirán la gastronomía murciana y los desfiles ofrecerán recreaciones de los trajes y oficios tradicionales, hasta la llegada del día más señalado en el calendario de los murcianos: el del Bando de la Huerta, que este 2026 se celebrará el 7 de abril -un día que es festivo local en Murcia-, como es tradición, el martes siguiente al Domingo de Resurrección.

Los festejos culminarán el 11 de abril con el gran desfile del Entierro de la Sardina, cuyas entradas se pondrán a la venta este jueves, 12 de marzo.

TEMAS

