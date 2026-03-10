Un 'bosque de columnas' protegerá los restos arqueológicos de San Esteban

Los trabajos arqueológicos en el yacimiento de San Esteban iniciaron este lunes con el objetivo de convertir el espacio que durante más de 15 años permaneció como una 'herida abierta' en el centro de Murcia en una plaza que 'flotará' sobre los restos de la ciudad medieval que durante siglos ha permanecido soterrada bajo las calles de la ciudad.

Así, murcianos y visitantes podrán contemplar los restos desde arriba, al caminar por la plaza ajardinada, pero también de frente al pasear entre un 'bosque de columnas'. Así plantea el espacio el proyecto Ha-Ha, ganador de un concurso internacional de ideas convocado en 2019.

Cabe mencionar que distribuir el espacio en dos alturas es lo que planteaban las propias bases del concurso establecidas por el Ministerio de Fomento.

'Salto de lobo'

"El ha-ha o 'salto de lobo' es utilizado en el diseño de paisaje para establecer un límite sin interrumpir las vistas sobre el horizonte, pudiendo así reemplazar a las cercas visibles", explica Burgos y Garrido Arquitectos en su página web.

Así, el proyecto de la cubrición del yacimiento "está basado en esta estrategia y recupera y recrea el viejo Jardín de San Esteban haciéndolo flotar sobre el yacimiento", continúa la propuesta arquitectónica sobre la que se ha basado la redacción del proyecto.

Con todo, "el proyecto se comporta como un centro de interpretación de la historia de la ciudad, que puede mostrar simultáneamente las trazas contemporáneas que rodea el conjunto y las andalusíes desde el perímetro visitable a una cota intermedia entre la calle y el yacimiento, una suerte de interludio entre el pasado y el presente de la ciudad de Murcia", concluyen desde Burgos y Garrido Arquitectos.

Recreación de la plaza flotante que se construirá sobre los restos arqueológicos de San Esteban en la segunda fase del proyecto. / Burgos y Garrido Arquitectos

Plan especial

Aunque la presencia de restos arqueológicos hace que los trabajos sean delicados, por lo que el Ayuntamiento elaboró un plan especial de ordenación y protección en la zona, que establece las medidas preventivas y prohibiciones necesarias para salvaguardar los restos.

Así, por ejemplo, se permitirá instalar vados y accesos de vehículos a la cota bajo rasante para poder trabajar en el yacimiento, aunque "los nuevos edificios de uso exclusivo no dispondrán de plazas de aparcamiento", indica el plan, al que ha tenido acceso esta redacción.

Además, se permitirá el desplazamiento de los elementos urbanos catalogados por el PECHM siempre que se justifique la necesidad de emplazamiento alternativo.

Noticias relacionadas

El plan especial también indica que la dimensión del conjunto arqueológico es superior a la del ámbito delimitado y, por tanto, en un futuro puede ser necesaria su ampliación, por lo que el muro perimetral de la ZASE será una construcción reversible y así podrá ser retirado en el caso de que se quiera ampliar el área arqueológica.