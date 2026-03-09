Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia ha renovado su personal eventual, y entre las personas contratadas se encuentra Nerea Alzola, pareja del portavoz municipal de la formación de Santiago Abascal, Luis Gestoso, con un salario de 60.000 euros anuales, según se desprende del listado de cargos de libre designación hecho público por el Consistorio el pasado 27 de febrero.

Alzola estaba contratada antes por el partido; sin embargo, la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, Montserrat Lluis, la despidió el pasado 12 de febrero junto a un buen número de trabajadores (en torno a diez) de la formación. El motivo esgrimido por la dirección nacional fue la necesidad de "reorganizar" el partido. Una semana después, esta fue la razón que le dieron a José Ángel Antelo para pedirle que dimitiera de su puesto como presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP).

Una semana después de su cese, el día 20 de febrero, Alzola fue contratada en el Ayuntamiento de Murcia como personal eventual del Consistorio, por decisión del Grupo Municipal Vox.

En declaraciones a esta redacción, Gestoso asegura que el motivo de su contratación no es otro que el compromiso de Alzola con el partido desde hace años, afirmando que en el País Vasco, incluso, estaba amenazada por la banda terrorista ETA. Asimismo, vincula la difusión de estas informaciones con el propio Antelo, con el que mantiene una muy mala relación.

Aunque ahora trabaja para Gestoso como cargo de confianza, la bilbaína lideró la candidatura de Vox por Vizcaya al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 23 de julio, responsabilidad que ya asumió en los comicios celebrados en 2019. Antes, fue parlamentaria vasca del Partido Popular por la misma provincia entre 2007 y 2009.

También fue concejala del PP en Sondika entre 2003 y 2011. Un año después se dio de baja del Partido Popular, movida por la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de excarcelar al miembro de ETA Josu Uribetxebarria Bolinaga. Poco, después, era Gestoso el que salía del PP, partido en el que también militó. Sin embargo, antes de 'saltar' a Vox estuvo un tiempo en Ciudadanos, partido en el que tan solo aguantó unos meses. Dimitió de sus cargos tras ser investigado por un caso de urbanismo en su ciudad, Molina de Segura, en los tiempos en los que fue concejal —finalmente, fue absuelto—.

Alzola llegó a la Región en 2023, junto a Gestoso, para ayudarle durante la campaña electoral de las elecciones municipales de aquel año, en las que optaba por Vox a la Alcaldía.

Ballesta reduce la asignación de Vox

En septiembre de 2025, el Grupo Municipal de Vox tenía contratados a cuatro empleados eventuales por un total de 253.640 euros, a razón de 63.420,80 euros anuales cada uno de ellos. El equipo lo formaban Aida Peñalver, gerente del grupo; Joaquín Arias, director de Estrategia y Comunicación; Ángela Berzal, asesora jurídica; y Rosa Ana Pacios, también gerente. Sin embargo, en febrero de 2026 el escenario es distinto.

El grupo de Luis Gestoso tiene una asignación para la contratación de este tipo de personal muy inferior, de 132.880 euros, o sea, 120.800 euros menos que hace cinco meses. Con la reducción de fondos, los trabajadores son tres, uno menos: Nerea Alzola es la coordinadora del grupo, con un salario de 60.000 euros, prácticamente el doble que el de los otros dos trabajadores. José Antonio Martínez-Abarca es director de comunicación y Mercedes Mora, secretaria del grupo. Ambos tienen asignado un sueldo de 36.440 euros.