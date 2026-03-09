Estas son las tres hamburguesas ganadoras de The Champions Burger en Murcia

El festival gastronómico The Champions Burger, considerado el mayor evento europeo dedicado a las hamburguesas gourmet, ha reunido a miles de asistentes durante los doce días que ha permanecido en Murcia. La ciudad ha sido la encargada de abrir la gira 2026 de este evento itinerante, que este año presenta The Big Game, una ruta inspirada en la estética y la energía de los partidos de la NFL con la que se busca coronar a la 'Mejor hamburguesa de España'.

El Jardín Chino se transformó durante estos días en un auténtico estadio gastronómico, donde el público murciano fue el primero en probar y votar sus hamburguesas favoritas mientras disfrutaba de un espectáculo de entretenimiento.

Las triunfadoras

En esta primera parada del tour, la hamburguesa 'Gladiadora', del restaurante alicantino The VicBros Burger, ha sido elegida como la Mejor hamburguesa de España en Murcia, repitiendo el triunfo que ya logró el pasado año en la ciudad. Su receta combina pan brioche tipo pretzel, medallón de vaca Simmental, queso chédar curado, mermelada y mayonesa ahumada de beicon, cebolla crujiente, salsa Emmy Love y polvo de queso pecorino, una mezcla que destaca por su equilibrio entre sabores ahumados, un ligero toque dulce y contraste crujiente.

La hamburguesería malagueña Gottan, con su propuesta 'Money Myweather', ha quedado en el segundo puesto de la competición / L.O.

El segundo puesto del podio ha sido para la hamburguesería malagueña Gottan, con su propuesta 'Money Myweather', elaborada con pan brioche de mantequilla gratinado con mozzarella y parmesano, carne de chuletón, costilla ibérica a baja temperatura, queso chédar, mayonesa de beicon estilo Miami y polvo de maíz tostado. Una hamburguesa intensa y jugosa inspirada en la potencia del boxeador Floyd Mayweather Jr.

El tercer lugar lo han ocupado los cordobeses Godeo con su burger 'Royale Gold', una versión mejorada de su propuesta original con pan brioche cubierto de oro comestible, mermelada de beicon trufada, carne de chuletón, costillar cocinado durante 48 horas a baja temperatura, crema agria ahumada y crujiente de parmesano, una combinación que destaca por su textura jugosa y su sabor persistente.

La hamburguesería murciana Tokio ha sido elegida como la favorita local

Además, el público ha reconocido como 'Favorito local' a la hamburguesería murciana Tokio, cuya propuesta ha sido una de las más votadas por los asistentes. Su burger combina pan brioche trufado espolvoreado con oro rojo, carne de chuletón y secreto ibérico de bellota macerado durante 48 horas al estilo coreano, queso chédar fundido, mini torrezno laqueado, cebolla crujiente y salsa Emmy, con un marcado sabor asiático y un toque caramelizado.

El tercer premio de la competición ha ido a parar a los cordobeses Godeo con su burger 'Royale Gold', / L.O.

Tras su paso por Murcia, The Champions Burger continuará su gira The Big Game por distintas ciudades españolas. La próxima parada será Sevilla, del 12 al 22 de marzo, mientras que el resto de destinos se anunciarán progresivamente en las próximas semanas.