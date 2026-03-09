San Esteban, la 'herida abierta' en el centro de Murcia, recibe la primera 'puntada'

Varios operarios ya trabajan en el yacimiento de San Esteban, una 'herida abierta' en el centro de Murcia desde hace más de 15 años. Y es que "se ponen en marcha unas obras muy esperadas", anunció el alcalde de Murcia, José Ballesta, este lunes junto al presidente regional, Fernando López Miras, quienes presentaron el inicio de los trabajos en la urbe medieval sepultada bajo las calles de la ciudad actual.

Los puntos en los que se instalarán los cimientos de la plaza flotante que se construirá en el lugar ya están marcados con sus respectivos números. Al menos, los 59 sondeos incluidos en la primera fase de los trabajos, centrada en la intervención arqueológica, que cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses, 10 para el trabajo de campo y otros 2 para la redacción del informe documental del proceso.

La actuación total de recuperación en las distintas fases cuenta con un presupuesto total de 33 millones de euros, financiado al 50 por ciento por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, mientras que la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia aportan cada uno el 25 por ciento, es decir, 8,2 millones de euros cada una de las dos entidades.

Dos siglos de historia

San Esteban es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Europa, pues contiene los restos de una urbe que abarca cronológicamente de los siglos XI al XIII, destacó el director arqueológico de la obra, Clemente Sánchez.

Sánchez recordó que el yacimiento está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), "la mayor figura de protección que hay en el país", lo que conlleva una serie de medidas de protección. Por ello, los restos que se deban retirar de su lugar para ejecutar las obras serán documentados y almacenados en un local cerrado antes de regresar a su lugar original, algo que ocurrirá dentro de 2 o 3 años, detalló el director de la obra. Este lugar debe ser cerrado, sin tránsito de personas, no recibir ni luz del sol ni albergar aire acondicionado, detalló Sánchez.

Aunque "tenemos que ir valorando, sondeo a sondeo, si los pilares se pueden desplazar un poquito para conseguir que algunas de las estructuras no haya que desmontarlas", matizó el director de la obra.

Y es que, aunque los restos se van a documentar y se devolverán a su lugar, "todo lo que sea conservar un resto arqueológico in situ, sin moverlo, siempre se va a poder llamar original", explicó.

Elementos "irrecuperables"

El director de la obra, quien ya estuvo presente en el yacimiento en 2009, cuando el proyecto de recuperación echó a andar, también concretó que el espacio se ha dividido en tres partes para no dejar todo el yacimiento a cielo descubierto durante la ejecución de los sondeos y contribuir así a la conservación de los restos.

Sánchez también aventuró cómo quedará el yacimiento tras su restauración: las estructuras más cercanas al palacio "son construcciones de mucha mayor calidad", por lo que quedarán más completas.

"Hay ladrillos irrecuperables por estar 17 años expuestos", detalló el director de la obra

Pero el resto del yacimiento "son muros de tierra o construcciones de diferentes tipos, ya sean alcobas o tabiques de ladrillo", y "hay ladrillos que son totalmente irrecuperables porque están totalmente arenizados, ya. Son 17 años con el yacimiento expuesto", indicó. Aunque "está bastante más reconocible de lo que esperaba", agregó.

Los primeros pasos de los trabajos se orientan a preparar el terreno, con la limpieza de vegetación y la retirada de alrededor de 900 metros cúbicos de tierra.

Un jardín "para los murcianos"

La idea es enlazar la primera fase, la intervención arqueológica, con la segunda, la construcción de un jardín "para disfrute de todos los murcianos", resaltó el alcalde de Murcia, José Ballesta, durante el inicio de los trabajos.

El jardín es la propuesta ganadora del concurso internacional convocado en 2019 para resolver la protección del yacimiento y recuperar el jardín histórico para la ciudad, que plantea la creación de dos espacios a diferente nivel: un nivel superior ajardinado y otro inferior donde se conservarán, investigarán y podrán visitarse los restos arqueológicos.

Durante su intervención, Ballesta agradeció a dos personas que este proyecto se haya hecho realidad. Una de ellas fue la vicealcaldesa, Rebeca Pérez. "Si había obstáculos, ella saltaba más alto", aseguró sobre la también concejala de Fomento y Patrimonio.

Por otro lado, Ballesta agradeció al presidente de la Región, Fernando López Miras, su cooperación, y relató que, en una reunión al inicio de la legislatura entre ambos mandatarios, el regidor murciano pidió como prioridad la recuperación de San Esteban al director regional.

De hecho, durante el balance de 2025, el regidor murciano ya dijo que San Esteban y el nuevo modelo de transporte público fueron alas dos 'espinas' que se sacó en el anterior ejercicio.

Aunque el alcalde de la ciudad "dulcificó" la reunión con el presidente regional, señaló López Miras, pues es "exigente y reivindicativo, con su gente también", quien aseguró que el alcalde "exigió" la puesta en marcha de este proyecto.