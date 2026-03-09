El paso 'Las hijas de Jerusalem' celebra sus 70 años saliendo en la procesión de Miércoles Santo en Murcia

El paso de ‘Las hijas de Jerusalem’, obra de Juan González Moreno, celebra en el presente 2026 sus siete décadas saliendo en la procesión de los ‘coloraos’, la del Miércoles Santo en Murcia, que este año cae el 1 de abril. Será este día cuando el río de nazarenos rojos (como la Preciosísima Sangre) partirá de la parroquia del Carmen.

En la actualidad su cabo de andas es José Bagó Fuentes (hijo del anterior), al que acompañan su hijo Rubén Bagó y su nieto Jaime Bagó. «Para nuestra familia es un honor y un orgullo, al tiempo que mucha responsabilidad, el continuar al frente del paso, ya en cuarta generación de cabos de andas», detalla Ruben Bagó, que precisa que «mi hija, Lucía Bagó, también desfila con nosotros (delante del paso) como representación de la camarera» e incide en la importancia de «transmitir a futuras generaciones el legado heredado».

Fue el primer trono de la Semana Santa de Murcia en tener 3 nazarenos por vara, dado que pesa mucho

Rubén Bagó destaca que «este paso, considerado unas de las joyas escultóricas que atesora la Archicofradía de la Sangre, no deja indiferente al que contempla la escena, bien en el museo o en la procesión de Miércoles Santo, despertando los corazones de fieles, curiosos y amantes del arte».

Tirando de historia, cabe recordar que ‘Las hijas de Jerusalem’ «vino a sustituir a Nuestro Padre Jesús de las Mercedes, paso que estuvo desfilando con los ‘coloraos’ del año 1953 al 1955».

Fue el escultor Juan González Moreno («considerado como el mejor imaginero del siglo XX», manifiesta Bagó) quien «aceptó el encargo de la junta directiva en 1952 para recuperar el patrimonio perdido durante la Guerra Civil». Tras terminar el paso, lo entregó a la Archicofradía. La primera vez que procesionó fue hace 70 años.

José Bagó "iba, con 5 años, delante del trono junto a su padre, del que fue aprendiendo de su valía y maestría"

«Desfiló por primera vez por las calles murcianas un 28 de marzo 1956, siendo portado por 28 nazarenos estantes, todos mayordomos, y dirigidos por su cabo de Andas, Francisco Bagó Ramírez, quien ya fue (cabo de andas) de Nuestro Padre Jesus de las Mercedes, los tres años que estuvo desfilando con los ‘coloraos’)», rememoró Rubén Bagó.

Sube el Puente Viejo del tirón

Fue este trono el que «instauró la tradición de subir, de regreso, el Puente Viejo de un tirón, algo que se viene perpetuando desde su primer año y que congrega a multitud de espectadores, que se citan en este mágico lugar para verlo subir despacio, en silencio, tan solo con el tintineo de las tulipas que se entremezclan con los aplausos», evocó el nazareno ‘colorao’.

Pesa mucho: de hecho, fue el primer trono de la Semana Santa de Murcia en tener 3 nazarenos por vara. «En 1977 se le alargaron las varas por este motivo, pasando de 2 a 3 nazarenos», comenta Bagó. En la actualidad es portado por 36 estantes y su camarera es Fuensanta Pérez Martínez.

Cuatro generaciones de cabos de andas: Francisco, Pepe, Rubén y Jaime Bagó. / L. O.

El acompañamiento musical que lleva detrás del paso, son las famosas burlas de bocinas y tambores de los Ropero.

El paso de ‘Las Hijas de Jerusalem’ estuvo presente como pieza ejemplar en la exposición ‘Recóndito Sentimiento’ en 2008, y expuesto en la Iglesia privativa de Jesús, junto a ‘La Caída’ de Salzillo.

Rubén Bagó quiere, con motivo este 70 aniversario, tener unas palabras especiales para su progenitor, el cual «alejado siempre de los focos mediáticos, ha ido formando durante décadas a centenares de nazarenos que han ido pasando por el trono». El ya veterano José Bagó «empezó a desfilar el primer año de 1956, con tan solo 5 años», subraya su hijo. Entonces, «iba delante del trono junto a su padre, del que fue aprendiendo de su valía y maestría». Hasta hoy, generación tras generación.