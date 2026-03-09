El Ayuntamiento de Murcia homenajea a la folklorista Milagros Carrasco Martínez con la instalación de una placa conmemorativa en el cementerio de Nuestro Padre Jesús, donde yacen sus restos.

Además, Carrasco, quien fue directora del grupo de coros y danzas Virgen de la Vega durante 50 años, será incluida en el programa 'Mujeres murcianas en el recuerdo', una visita guiada dedicada a distintas figuras femeninas cuyos restos descansan en el camposanto.

Esta visita guiada se realizó el 8 de marzo, con todas las plazas disponibles agotadas semanas antes de la fecha. "La presencia social de las mujeres ha cambiado profundamente a lo largo del último siglo. Desde nuestra primera protagonista, fallecida en 1900, hasta la más reciente, en 2016, observamos una evolución marcada por el esfuerzo, la superación y la conquista de espacios en ámbitos tradicionalmente dominados por hombres. Muchas de ellas destacaron en el mundo artístico, en la enseñanza, en la gestión y también en ese trabajo silencioso y esencial que durante décadas fue el de ama de casa", explicó la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

Los concejales Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres; de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño; y de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, participaron en el acto enmarcado en la programación municipal con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Trayectoria

Durante medio siglo, Milagros Carrasco fue directora del grupo de coros y danzas Virgen de la Vega, fundado en 1968, con un repertorio que supera el centenar de piezas, compuesto en su mayor parte por parrandas y malagueñas.

Con motivo de su 25 aniversario, el grupo recibió la medalla de Plata de la ciudad de Murcia y, posteriormente, la medalla de Oro del Festival Internacional de Folklore del Mediterráneo (FIFM).

A nivel nacional, entre 1989 y 2005 también fue presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Folklore, organización que reúne a más de un centenar de agrupaciones folklóricas de toda España.

También enseñó y dirigió la Escuela Municipal de Folklore, en su deseo de transmitir a las nuevas generaciones el rico patrimonio tradicional municipal. En 1990 fue nombrada directora de la FIFM, fomentó los huertos del Malecón y las actividades y manifestaciones que conforman la feria de septiembre, con ciclos de música de raíz, conferencia y exposiciones que han permitido dar a conocer el folklore murciano en todo el mundo, así como traer a Murcia diferentes grupos procedentes de los cinco continentes.

"Hablar de Milagros Carrasco es hablar de identidad, de tradición y de amor profundo por Murcia. Fue una mujer que entendió que preservar nuestras raíces es también construir futuro", subrayó Pilar Torres.

"En este 8M queremos reconocer su legado y agradecer su compromiso con nuestra cultura y con nuestra tierra. Porque recordar a mujeres como ella es seguir fortaleciendo la memoria, la igualdad y el orgullo de ser murcianos", recordó por su parte, Ascensión Carreño.