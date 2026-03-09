Murcia cambia la ordenanza del taxi para que haya más servicios durante las 24 horas del día

La ordenanza del sector del taxi se actualiza en Murcia para que los conductores presten más servicios durante las 24 horas del día. Este es el principal acuerdo adoptado en la mesa profesional del taxi, que fue presidida por el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Tras la reciente actualización de la normativa a nivel regional, se actualiza también la norma a nivel municipal para que, como ya ocurría hasta hace años, más de un conductor pueda prestar servicio con un mismo vehículo, detalló a esta redacción Fabio García, representante de la asociación Radio Taxi Murcia.

La idea, explicó Fabio García, es que cuando uno de los conductores con licencia para conducir taxis se vaya a dormir, otro pueda continuar prestando el servicio con su vehículo. Además, en caso de que el conductor con licencia esté de baja, dos conductores podrán hacer uso de su taxi.

En la mesa, en la que también se integran técnicos municipales y representantes del sector, también se determinó impulsar la renovación de la flota para reducir las emisiones y mejorar la calidad del servicio.

Sin límite y con "sentido común"

Aunque no hay un límite de conductores por licencia, se aplicará el "sentido común" y la idea es que haya unos dos conductores por taxi, tres en caso de que el autónomo que dispone de licencia se encuentre de baja, concretó Fabio García.

Para hacer efectivo este cambio en el servicio, el Ayuntamiento modificará la ordenanza para aumentar las horas efectivas de servicio de cada taxi, "mejorar la cobertura en momentos de mayor demanda y reforzar la disponibilidad durante las 24 horas del día", matizó el equipo de Gobierno local en un comunicado.

En este sentido, Muñoz destacó que el objetivo de estas actuaciones es "ofrecer a los murcianos un servicio de taxi más accesible y con mayor disponibilidad, adaptado a las necesidades reales de la ciudad".

Más vehículos adaptados

La renovación de la flota se centrará, sobre todo, en incrementar la flota de vehículos adaptados (eurotaxis). Para ello, se realizará un estudio de demanda para determinar el número de nuevas licencias, cuya tramitación ya ha iniciado, indican desde el Consistorio.

Aunque fuentes de la Concejalía de Movilidad concretaron a esta redacción que se espera ampliar la flota de vehículos adaptados con entre 10 y 15 nuevos eurotaxis.

Y cabe destacar "en Murcia ya somos pioneros, con uno de los porcentajes más altos de eurotaxi", resaltó Fabio García.

Otros acuerdos

Asimismo, "se reforzarán los mecanismos de control municipal para garantizar la correcta prestación del servicio por parte de los vehículos adaptados", asegura el Ayuntamiento en el escrito.

Además, desde el Consistorio señalan también otras medidas adoptadas en materia de accesibilidad, como el programa bonotaxi, con ayudas directas a personas con discapacidad, y el registro para dar prioridad a las personas usuarias de perros guía a la hora de usar el servicio.

A estas iniciativas, se suman las ayudas municipales destinadas a los conductores de taxi que quieran comprar o adaptar vehículos para personas con movilidad reducida, algo que también fomenta la modernización de la flota.