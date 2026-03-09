Locales cerrados en el centro de Murcia: el coste de rehabilitación los mantiene con la persiana bajada durante más de una década

Pasear por el centro de Murcia es caminar entre escaparates encendidos y calles abarrotadas que se venden solas, un escenario que siempre parece que está en marcha. Terrazas llenas, gente entrando y saliendo de las tiendas, el bullicio de una ciudad en la que siempre brilla el sol. Sin embargo, entre todo ese pulso aparecen pequeñas interrupciones casi imperceptibles, que rompen con la estética. No es arte urbano espontáneo: es vinilo municipal. Y detrás de esa imagen amable, hay bajos comerciales que llevan años sin actividad.

Que aparezcan cierres en cualquier ciudad es algo normal. Que el Ayuntamiento decida cubrirlos con imágenes 'icónicas' en el eje del pleno centro no es casual: el centro es fachada, es lo que se enseña. Por eso un local o bajo cerrado ahí justo no es solo un problema económico, 'llama la atención'. Esta medida, además de reducir la sensación de vacío, desplaza la conversación del "por qué está cerrado" a "que bonito ha quedado".

Tapar no es reactivar

La iniciativa fue impulsada en 2013 por la Concejalía de Calidad Urbana e Infraestructuras del Ayuntamiento de Murcia, promovida en aquel momento por el exalcalde, Miguel Ángel Cámara, y contemplaba cinco bajos en desuso que serían 'maquillados' con vinilos con imágenes del interior de la Catedral, el Casino, el teatro Circo y Romea y otros espacios significativos. La idea era clara: si el cierre no podía evitarse, al menos se podía neutralizar su impacto visual en los puntos más transitados.

La primera fase del proyecto decoró las fachadas de Trapería 10 y 34, Jabonerías, Calderón de la Barca y González Adalid, 9. Por otro lado, la segunda permitiría ocultar un bajo en Madre de Dios, y colocar una lona en el solar sin construir en la Plaza de las Flores.

Ahí aparece el choque que hoy, más de una década después, es imposible esquivar: ¿se trataba de un parche momentáneo o una forma discreta de asumir que hay cierres crónicos en el centro? Tras 13 años desde que vio la luz esta medida, puede llegar a parecer esto último.

El vinilo, en ese sentido, funciona como un silencio bien colocado: no borra el cierre, pero lo vuelve paisaje. Lo convierte en algo que se mira de pasada, que no incomoda, que no pide explicación. Y, sin embargo, basta con detenerse un segundo para que la pregunta vuelva a aparecer con más fuerza: ¿qué tiene que pasar para que un local se quede años cerrado en el corazón comercial de la ciudad? La respuesta no está en la persiana, sino en lo que sostiene.

Motivos reales

En realidad, hay una explicación estructural bastante simple para que estos cierres sigan ahí año tras año. No tiene nada que ver con que 'nadie los quiera', simplemente no salen las cuentas.

Jerónimo Jover, portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, señala que varios de los bajos afectados por esta medida en 2013 no estaban vacíos solo por falta de demanda, sino por el estado del propio inmueble: "no están ni los bajos ni los pisos ocupados, porque están con declaración de ruina, y además tienen fachada histórica". Es decir: no es solo el local, es el edificio entero el que condiciona cualquier operación. Esa combinación, explica, dispara costes y reduce el margen de cualquier operación, ya que rehabilitar en edificios catalogados de esta forma obliga a conservar y asegurar la fachada, encareciendo la obra y aumentando el riesgo.

En el centro, además, la rehabilitación no es solo un problema de presupuesto: también de logística. Calles estrechas, restricciones de acceso, horarios, dificultades para meter maquinaria o descargar materiales… un contexto que, en la práctica, convierte una reforma en una carrera de obstáculos.

Para rematar, llega el contexto económico: desde la crisis, el valor de los bajos llegó a caer hasta un 50%, lo que altera el cálculo final: si el precio de venta o alquiler no compensa la inversión, el proyecto se queda en el papel. Con los precios a la baja, y los costes de obra al alza, la inversión en estos se vuelve una auténtica apuesta de riesgo.

Noticias relacionadas

Por eso hay persianas detrás de estos vinilos que no se levantan, no porque falte tránsito o interés comercial en la zona, sino porque detrás está el caldo de cultivo perfecto para el estancamiento. Inmuebles encallados entre la ruina, la normativa, y un mercado que, simplemente, no compensa.