Corte de carretera
El hundimiento de una acequia obliga a restringir el tráfico en el Camino Viejo de Casillas
La incidencia afecta a un carril y no hay plazos de reapertura hasta conocer la causa del socavón
L.O.
La Policía Local de Murcia ha informado este lunes del corte de un carril de circulación en el Camino Viejo de Casillas tras el hundimiento de una acequia, una incidencia que obliga a extremar la precaución en la zona y a optar por rutas alternativas.
Según han indicado fuentes municipales, operarios de Aguas de Murcia se desplazaron al lugar y comprobaron que no existen fugas en la red. En estos momentos, la Junta de Hacendados trabaja en la localización del origen de la avería que ha provocado el socavón.
El Ayuntamiento ha señalado que, una vez se repare la acequia, se procederá al reasfaltado de la carretera para restablecer la normalidad en la vía.
Por ahora, sin embargo, no es posible concretar plazos para la reapertura total, ya que la duración de los trabajos dependerá de que se determine primero la causa del hundimiento.
