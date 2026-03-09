Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto solidario para reconstruir la parroquia de La Alberca

La Unidad de Música del Tercio de Levante de Infantería de Marina actúa en el Teatro Circo este martes a las 20.30 horas

La parroquia de La Alberca.

La parroquia de La Alberca. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

La parroquia de Nuestra Señora del Rosario de La Alberca requiere de una obra de gran envergadura para reparar graves daños estructurales. Y, en la búsqueda de fondos para restaurar el templo, se ha organizado un concierto solidario este martes.

La música de la Unidad de Música del Tercio de Levante de Infantería de Marina llenará el Teatro Circo de Murcia desde las 20.30 horas, concierto enmarcado en el programa de Cuaresma de 'Murcia Sacra'.

Las entradas siguen a la venta, con un donativo de 15 euros, y todos los beneficios se destinarán a la reconstrucción de la parroquia de La Alberca, también conocida como iglesia Rosarina.

Además, se ha habilitado una fila cero para quienes deseen colaborar, aunque no puedan asistir al concierto, que se desarrollará bajo la dirección del comandante Víctor Enguidanos.

Las entradas se pueden reservar vía telefónica en los números de teléfono: 968840156 y 679628566. Asimismo, podrán retirarse antes en la parroquia de La Alberca, en la de San Miguel Arcángel de Murcia y en las tiendas de Cartagena y Murcia de la Librería Diocesana. Y, para mayor comodidad, también se podrán recoger el mismo martes en el teatro.

Este concierto se suma a la carrera solidaria celebrada el pasado 5 de octubre, con la UCAM y la Fundación de Colegios Católicos Alma Mater como patrocinadores principales, en la que hubo sorteos y premios. La iniciativa fue impulsada por la parroquia y encabezada por su párroco, Juan José Noguera.

TEMAS

