Social
Concierto solidario para reconstruir la parroquia de La Alberca
La Unidad de Música del Tercio de Levante de Infantería de Marina actúa en el Teatro Circo este martes a las 20.30 horas
La parroquia de Nuestra Señora del Rosario de La Alberca requiere de una obra de gran envergadura para reparar graves daños estructurales. Y, en la búsqueda de fondos para restaurar el templo, se ha organizado un concierto solidario este martes.
La música de la Unidad de Música del Tercio de Levante de Infantería de Marina llenará el Teatro Circo de Murcia desde las 20.30 horas, concierto enmarcado en el programa de Cuaresma de 'Murcia Sacra'.
Las entradas siguen a la venta, con un donativo de 15 euros, y todos los beneficios se destinarán a la reconstrucción de la parroquia de La Alberca, también conocida como iglesia Rosarina.
Además, se ha habilitado una fila cero para quienes deseen colaborar, aunque no puedan asistir al concierto, que se desarrollará bajo la dirección del comandante Víctor Enguidanos.
Las entradas se pueden reservar vía telefónica en los números de teléfono: 968840156 y 679628566. Asimismo, podrán retirarse antes en la parroquia de La Alberca, en la de San Miguel Arcángel de Murcia y en las tiendas de Cartagena y Murcia de la Librería Diocesana. Y, para mayor comodidad, también se podrán recoger el mismo martes en el teatro.
Este concierto se suma a la carrera solidaria celebrada el pasado 5 de octubre, con la UCAM y la Fundación de Colegios Católicos Alma Mater como patrocinadores principales, en la que hubo sorteos y premios. La iniciativa fue impulsada por la parroquia y encabezada por su párroco, Juan José Noguera.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
- Murcia se consolida como la ciudad de España con mayor dependencia del coche: solo un 13% utiliza el tranvía
- Dos jóvenes atracan un banco a punta de pistola y toman rehenes en el centro de San Pedro del Pinatar
- En directo: Real Murcia-Sanluqueño
- Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
- Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca