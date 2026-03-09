Dos chefs de un dos estrellas Michelin abren su propio restaurante italiano en Murcia con pizzas a 10 euros

El pasado mes de febrero un nuevo restaurante italiano abrió sus puertas en la ciudad de Murcia. Sin embargo, este no es un italiano cualquiera, está liderado por dos chefs con experiencia de estrella Michelin. Estuvieron ni más ni menos en el laureado Cabaña Buenavista de Pablo González Conejero, con dos estrellas.

Los dueños de este nuevo local son Eva y Nilo, "dos jóvenes chefs con experiencia en restaurantes con estrella Michelin, apasionados por la alta cocina y la gastronomía italiana", así se definen. Llevan años preparándose en concinas de renombre hasta que dieron el salto en febrero y levantaron su propio restaurante de alta cocina: Lenzo.

El restaurante fue inaugurado el pasado 13 de febrero y se encuentra en la calle Mayor, 34, en La Ñora. Desde entonces, el local no ha hecho más que recibir reseñas positivas, como es el caso de Carmenchu, de @estonoesmurcia, que ya ha probado las masas de sus pizzas y cuenta que es "como morder una nube".

Entrada al restaurante murciano Lenzo, en La Ñora. / Lenzo

Pizzas de alta cocina por poco más de 10 euros

"Donde la cocina italiana se encuentra con el alma murciana", esa sería la manera más adecuada para definir lo que hacen en Lenzo. Eva y Nilo cuentan en las redes que su intención en "homenajear con elegancia a la cocina italiana" a través de sus interpretaciones.

Si echas un vistazo a su carta, lo primero que ves es el paparajote de albahaca. El típico postre murciano pero en forma de entrante y salado. Junto a esta curiosidad también dispone, para abrir boca, croquetas de carbonara o setas, focaccia artesana, burrata crujiente, gamba roja o una singular tabla de quesos italianos.

Para continuar con la experiencia, presentan sus "clásicos" (las pizzas), donde puedes encontrar desde una sabrosa margherita (9 euros), pasando por la Quattro formaggi (12 euros) o la Funghi e prosciutto (10.50 euros) y llegando a la Rosso picante (12 euros) o la Tonno e cipolla (13.50 euros).

Tiramisú asiático de Lenzo. / Lenzo

Para finalizar, el toque dulce. No te pierdas los eclécticos postres de Lenzo. El local elabora el famoso Cannoli siciliani, que junto al Tiramisú Asiático, la Tarta de quesos italianos y los Churros hacen un cuarteto bastante representativo del país transalpino.

Los chefs quieren dejar claro que Lenzo nace del amor que tienen por la cultura italiana y la riqueza de nuestra tierra, la Región de Murcia. Aseguran que en su casa aplican técnicas adquiridas en la alta cocina, y que respetan cada producto que introducen en sus platos. Cada uno de ellos está diseñado para brindar una experiencia gastronómica inolvidable.