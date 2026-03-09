Un cementerio con tumbas reutilizadas, tiendas y un hostal: ¿Qué oculta el yacimiento de San Esteban en Murcia?

Los trabajos arqueológicos ya se han iniciado en el yacimiento de San Esteban, una herida abierta en el centro de Murcia desde 2009, y espacios como un cementerio, varias tiendas y un oratorio saldrán a la luz tras varios siglos sepultados bajo las calles de la ciudad.

Aunque antes de que iniciasen los trabajos de la primera fase del proyecto se llevó a cabo la llamada 'fase 0', entre noviembre de 2018 y enero de 2019, en la que se estudiaron los materiales arqueológicos recuperados en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Murcia.

Durante estos trabajos, se identificaron cuatro espacios relevantes en la ciudad medieval: el cementerio islámico o maqbara, dos recintos y el edificio denominado 'oratorio'.

Edificios públicos y privados

El oratorio es una torre rectangular cuya destrucción data de mediados del siglo XIV. La torre de tapial, como elemento precedente y reutilizado, plantea nuevas cuestiones al respecto. La organización del espacio en torno a esta construcción abre nuevas vías interpretativas y parece sugerir la existencia de una edificación religiosa islámica previa, quizás: una musalla o muro de oraciones con un alminar.

Por su parte, el primer recinto alberga un edificio de grandes dimensiones interpretado como un funduq islámico, una hospedería de viajeros y comerciantes. Varias estancias se distribuyen alrededor de un patio central y las letrinas forman parte de un complejo sistema de evacuación hidráulica, lo que podría indicar que se trataba de un edificio de uso público colectivo.

En la misma calle que la hospedería de viajeros, una de las principales del arrabal andalusí, operaban también varias tiendas.

En cuanto al segundo recinto, acoge lo que parece ser una gran vivienda, con sistema hidráulico propio, un patio porticado y un edificio anexo posiblemente vinculado a alguna actividad artesanal, con un patio central que actúa de espacio redistribuidor.

Cementerio

Al principio solo se conocían unas pocas tumbas, pero en 2009 se descubrió que San Esteban alberga un cementerio islámico que data de los siglos XII-XIII identificado en la excavación de 2009. Por un lado, se encuentran estructuras funerarias delimitadas por hileras de ladrillos que solían compartir uno de sus muros de separación.

El proceso de excavación indica que varias tumbas se reutilizaron, algunas hasta en tres ocasiones. En todas las tumbas se recuperaron personas enterradas en posición primaria, aunque algunas fueron enterradas en posición de decúbito lateral derecho y otras en decúbito dorsal, la mayoría con las piernas ligeramente flexionadas, pero todos con la cabeza en el oeste y los pies en el este de la tumba, y con su esqueleto facial orientado hacia el sur, o sureste en algunas ocasiones.

Todos estos detalles permiten definir una norma cultural, o religiosa, en el modo de inhumación.

También hay otras áreas en la maqbara en la que aparecen los huesos humanos aislados, o en pequeños grupos, generalmente removidos. La mayoría de estos restos proceden de niveles de rotura del cementerio, posiblemente de los siglos XIV y XV.