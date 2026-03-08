"El feminismo es igualdad, hoy luchamos por la paz", el grito de las mujeres de Murcia que defienden que otro sistema es posible

"Quiero que toda niña sea capaz de cambiar el mundo", "A veces la humanidad se olvida que salió de una mujer" o "El feminismo es igualdad, hoy luchamos por la paz" son algunas de las premisas con las que hoy la igualdad se abría paso por las calles de Murcia a través de la voz de miles de personas comprometidas con que un sistema igualitario es posible.

La primera de las manifestaciones convocada en Murcia con motivo de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, arrancó al mediodía desde el paseo Alfonso X y se extendió por Jaime I, plaza de la Fuensanta y Gran Vía para finalizar en Martínez Tornel.

A ritmo de batucada reivindicativa del grupo Batupanda, las mujeres murcianas avanzaban por las calles de la capital en una comitiva encabezada por María Marín portavoz de Podemos en el Grupo Mixto de la Asamblea Regional.

También participaban en la manifestación otras organizaciones y autoridades políticas como la Coordinadora Juvenil Socialista, Comisiones Obreras, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas o el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, así como la coordinadora regional de IU, Penélope Luna.

Luna afirmó que "hoy las calles se llenan de feminismo, no de igualdad" ya que "la precariedad lleva el rostro de la mujer en la Región de Murcia". Para solucionar esta situación, Luna reclamó el "reparto equitativo de derechos al PP de López Miras".

Reivindicación tras la carrera

Muchas de las participantes en la manifestación aprovecharon la mañana para acudir a la Carrera de la Mujer, organizada por La Opinión, previo a la convocatoria de la Asamblea Feminista de la Región de Murcia.

Un ejemplo son algunas de las madres que integran el AMPA del Colegio del Carmen en el barrio homónimo de la capital. La vocal de esta organización, Josefa Cano, señaló que "desde la organización nos gusta ir fomentando los valores de la igualdad y el deporte desde bien pequeños". Laura y Ana, también participantes en ambos eventos, indicaron que "se ha mejorado mucho la situación, pero aún queda".

"Tenemos que mirarnos cada persona para darnos cuenta de que no hay igualdad y que aún se puede avanzar mucho más", subrayaron tras lamentar que "lo peor es que hay muchas personas jóvenes que no saben lo que es el feminismo y se piensan que las mujeres les van a pasar por encima".

"Ni un paso atrás en igualdad"

A su llegada a la plaza Martínez Tornel, sin retroceder por la igualdad, la organización convocante la Asamblea Feminista de la Región de Murcia leyó un manifiesto como colofón final a la multitudinaria manifestación.

"El feminismo es un movimiento social que alza la voz para exigir una igualdad real y efectiva porque ser mujer implica obstáculos". Así comenzaba el discurso de la cabecera de la manifestación que añadió que denuncian "discursos de odio que niegan el machismo y atacan el feminismo" y también "reivindicamos la puesta en marcha de un Plan Integral de Ayuda a la Dependencia, así como la Reactivación del Pacto Regional por la Violencia de Género para que no haya más víctimas como Salma".

Por último, a modo de homenaje se recordó "la lucha histórica de las mujeres para alcanzar los derechos fundamentales que hoy son irrenunciables". A pesar de ello, la organización insistió en que "aún siguen lejos de la plena igualdad".

Noticias relacionadas

Un sonoro aplauso al grito de "ni un paso atrás en igualdad" y el agradecimiento a todas las participantes pusieron el broche de oro a la convocatoria.