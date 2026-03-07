El PSOE pide conocer las obras en colegios de Murcia a falta de 4 meses para el verano

El PSOE pide conocer las actuaciones planificadas para este verano en los colegios públicos de Murcia, a falta de unos meses para la época estival. "Pedimos planificación, orden y transparencia", resumió el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz Maciá, este viernes en rueda de prensa.

Debido a la media de edad de las infraestructuras educativas del municipio, de entre 40 y 45 años, "hacen falta unas obras de cierto calado", explicó el portavoz socialista, Ruiz Maciá, quien también detalló que algunas de las actuaciones necesarias no quedan cubiertas con el futuro contrato de mantenimiento en los colegios.

En respuesta, desde el PP señalaron que desde 2023 se han invertido más de 6,8 millones en los colegios municipales y se han creado 91 nuevos espacios de sombra. Además, los populares aseguraron en un comunicado que, "cuando se comunica un proyecto a un centro educativo o a una Junta Municipal, es porque dispone de financiación, los trámites administrativos están iniciados y la actuación va a materializarse".

"Política de improvisación"

El PSOE ya pidió en el Pleno municipal de febrero que se hiciese público el calendario de actuaciones previstas en colegios, pero la moción no salió adelante por la negativa del PP. Durante la sesión plenaria, "la concejala mostró unos documentos asegurando que todo estaba en marcha, para volver a guardarlos de inmediato sin facilitar copia ni información detallada", narran los socialistas en un comunicado posterior.

Desde el PSOE aseguran que han enviado comunicaciones interiores al Ayuntamiento para solicitar esta información, a las que no han obtenido respuesta.

"La realidad es que las obras de mejora no responden a una planificación seria, sino que se conceden al centro que es más cercano a la concejala o a aquellos colegios que más insisten y más 'follón' dan. Esta política de improvisación deja en la estacada a decenas de centros públicos que necesitan intervenciones de calado de forma urgente", aseguran desde el PSOE.

Así, por ejemplo, el verano pasado no se pudo desarrollar la escuela de verano en el colegio de Puente Tocinos porque había unas obras planeadas, pero, al final, no se ejecutaron.

Con todo, desde el PSOE reclaman "orden, transparencia y planificación". Y, como ejemplo de que una gestión organizada es posible, citan el Plan Estratégico de Subvenciones o los planes plurianuales de Emuasa.

"Si se pueden proyectar a dos años las obras en las redes de abastecimiento, es una falta de voluntad política flagrante no hacer lo mismo con los colegios donde estudian nuestros hijos e hijas", sentenció Ruiz Maciá, quien defendió que "cuidar la educación pública es cuidar a nuestra gente y nuestro futuro", pues es un "ascensor social".