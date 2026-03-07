Los picos se retiran de la Cárcel Vieja de Murcia

Finalizan las obras de rehabilitación de la Cárcel Vieja de Murcia tras 15 meses de trabajo y una inversión de 3,78 millones de euros, anunció este viernes la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.

Así, espacios como uno de los patios carcelarios, la sala de los juzgados y el vis a vis abrirán a la ciudadanía. En el caso del patio lateral este, funcionará como una plaza pública tras la demolición de los muros y albergará una pérgola metálica. Además, la cabina de vigilancia se dotará de iluminación. Esta intervención que se completa con la urbanización de las aceras perimetrales.

Habitar el arte

El módulo interno se estrenará como espacio expositivo con el escultor catalán Jaume Plensa, el próximo 26 de marzo, con la muestra 'Materia Interior'.

La obra de Plensa abrirá la programación del nuevo espacio, que abraza la lentitud y ofrecerá una exposición cada seis meses para habitar el arte en profundidad.

Así, cada temporada, de marzo a septiembre y de octubre a marzo, estará dedicada íntegramente a un único proyecto expositivo de larga duración.

Cabe mencionar que Plensa ya visitó la antigua prisión en septiembre del año pasado para valorar sus posibilidades expositivas y regresa este mismo mes con su propuesta.

Elementos originales

Durante los trabajos de rehabilitación, se han recuperado entre 90 y 100 elementos originales de la antigua prisión, entre los que se encuentran puertas de celdas y estancias, rejerías, estructuras del espacio de abogados y vis a vis, además de otros elementos metálicos y constructivos como los rótulos de los diversos espacios en los que hacían vida los presos.

La recuperación del patrimonio murciano supuso una inversión global de 20 millones de euros provenientes de las arcas municipales, recordó la vicealcaldesa. Y esta inversión se repite para 2026 apostando por el patrimonio industrial.