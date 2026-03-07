Perros al rescate en la Plaza del Cardenal Belluga

Los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento celebraron esta mañana una exhibición en la que la nueva Unidad Canina se lució. Con ellos realizaron ejercicios de adiestramiento y búsqueda de víctimas.

Los perros y sus guías han dado un gran espectáculo a los asistentes, principalmente a los niños que se encontraban en la zona y, según indicó el Ayuntamiento de Murcia a través de una nota de prensa, "han demostrado su eficacia". Explican que se trata de una de las incorporaciones más innovadoras a los bomberos de Murcia.

Asimismo, fue muy llamativa la demostración de unas maniobras de rescate en altura desde la fachada del edificio Moneo hasta el centro de la plaza. De acuerdo a los agentes presentes en el acto, este tipo de actuaciones dan a conocer los procedimientos que los bomberos aplican en situaciones reales de emergencia. Por otra parte, es un espectáculo que atrae la atención del público por la coordinación y la precisión que se requiere.

También se llevó a cabo la simulación de un rescate en accidente de tráfico a cargo de efectivos de bomberos de Murcia, que han recreado una intervención completa de excarcelación y atención inicial a víctimas, mostrando la capacidad de respuesta y la preparación técnica del equipo ante este tipo de siniestros.

Un bombero sube por la fachada de un edificio junto a un perro. / CARM

El acto

Todas estas actividades se han realizado con motivo de la festividad de San Juan de Dios, el patrón de los bomberos del 8 de marzo. En la organización del evento han participado la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

El concejal, Fulgencio Perona, ha destacado que "esta exhibición es una oportunidad para acercar a los ciudadanos el trabajo que nuestros bomberos realizan cada día, muchas veces en situaciones de alto riesgo, y para poner en valor su profesionalidad, entrega y vocación de servicio público". De igual manera, ha subrayado que "la festividad de San Juan de Dios es una fecha muy señalada para el cuerpo, y desde el Ayuntamiento de Murcia queremos reconocer públicamente la labor esencial que desempeñan en la protección y seguridad de todos los murcianos".

Perona también ha agradecido la implicación de todos los efectivos que han participado en la organización y desarrollo de la jornada, así como la respuesta del público. "La cercanía con la ciudadanía y la transparencia en nuestra labor son fundamentales para fortalecer la confianza en los servicios de emergencia. Hoy hemos podido comprobar, una vez más, el enorme respaldo social con el que cuentan nuestros bomberos", ha concluido.