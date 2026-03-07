El jardín que sustituirá a la guardería de La Paz da un nuevo paso

Los vecinos de La Paz están más cerca de estrenar el jardín que se plantea en el espacio en el que antes operaba la guardería del barrio murciano. La segunda fase del proyecto fue aprobada en la Junta de Gobierno celebrada este viernes, informó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez.

En la primera fase del proyecto, ya finalizada, se niveló la parcela y, ahora, se convertirá el espacio en "un complejo deportivo y lúdico intergeneracional", explica el Ayuntamiento en un comunicado.

La iniciativa terminará de acondicionar una parcela municipal de una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, con un presupuesto de unos 200.400 euros.

Espacios

En cuanto a instalaciones deportivas, habrá un circuito de paseo de más de 600 metros cuadrados y una zona de ocio activo, de más de 350 metros cuadrados, que estará equipada con aparatos biosaludables, mesas de ping-pong y elementos de juego.

A ellos, se une la pista polideportiva para la práctica de minibasket, fútbol sala y balonmano, concebida con criterios de calidad, resistencia y seguridad.

Asimismo, habrá un área infantil protegida, de unos 200 metros cuadrados, con módulos y aparatos de juego adaptados a los más pequeños.

Desde el Consistorio destacan que el proyecto "ha sido definido con rigor técnico y con la participación activa de los vecinos", ya que en marzo de 2025 los residentes del barrio pudieron conocer el primer borrador y realizar sus aportaciones, que fueron incorporadas al diseño definitivo, mediante un proceso participativo celebrado en la Junta Municipal del barrio.

Otras actuaciones

Además de la parcela municipal, la intervención abarca las aceras adyacentes de las calles José María Caballero Amor y Mariano Herrera, que se ampliarán y renovarán para adecuarlas a la normativa de accesibilidad vigente.

La actuación incluye la creación de 770 metros cuadrados de nuevas zonas ajardinadas, que se distribuyen mediante parterres ajardinados con una combinación de especies caducas y perennes con especies predominantemente autóctonas y mediterráneas, como mirtos, palmeras datileras y granados. Estas especies han sido seleccionadas por su bajo mantenimiento y escasas necesidades hídricas.

Además, el proyecto busca la conexión paisajística con los espacios verdes próximos, como el parque infantil de Tráfico y el parque de Las Palmeras. Además, se complementará con una red de riego eficiente y soluciones de drenaje.

En materia de accesibilidad, destacan actuaciones como la demolición del vallado perimetral y la ampliación y renovación de las aceras que la rodean para adaptarlas a la normativa de accesibilidad vigente.