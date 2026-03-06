Una ventana al pasado del Entierro de la Sardina como antesala al desfile extraordinario del sábado en Murcia

Una ventana al pasado se abrió este viernes en el paseo Alfonso X de Murcia. En concreto, se trata 20 fotografías antiguas del desfile del Entierro de la Sardina, exposición inaugurada el día previo al desfile extraordinario de este sábado, concebido como una recreación histórica del desfile celebrado en 1919.

La exposición se enmarca en la conmemoración del 175 aniversario del Entierro, el cierre de las Fiestas de Primavera declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, y permanecerá en el paseo Alfonso X El Sabio hasta el 16 de abril.

La muestra reúne cerca de una veintena de fotografías históricas que reflejan la evolución del Entierro de la Sardina a lo largo del tiempo. Las imágenes, datadas entre 1919 y la década de los años setenta, proceden del archivo de la Agrupación Sardinera y de crónicas de la época.

En su mayoría, son fotografías en blanco y negro, cuidadosamente retocadas para resaltar pequeños detalles mediante toques de color, como destellos de luz o elementos del desfile, sin perder la esencia original de las instantáneas.

Recreación histórica

La exposición sirve como antesala al desfile conmemorativo que se celebrará este sábado a las 20:00 horas. El recorrido partirá desde el barrio de San Antolín y discurrirá por calle del Pilar, plaza de San Pedro, plaza de las Flores, Gran Vía, Glorieta, plaza del Cardenal Belluga, Trapería y plaza de Santo Domingo.

El broche de oro de la jornada será la lectura de un testamento desde el balcón del CEIP Cierva Peñafiel y la quema simbólica de una pequeña sardina en la plaza de Santo Domingo.

Se han construido cuatro carruajes tal y como eran en la época para la ocasión y, en colaboración con los alumnos de la Escuela de Arte, se han realizado medio centenar de máscaras, que también formarán parte de la recreación del desfile histórico.