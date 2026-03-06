Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxRafa MirBanco de EspañaAparcamiento BarriomarCarrera de la MujerNieve Murcia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Muestra

Una ventana al pasado del Entierro de la Sardina como antesala al desfile extraordinario del sábado en Murcia

Veinte fotografías se exponen en el paseo Alfonso X con motivo del 175 aniversario del festejo que cierra las Fiestas de Primavera

Una veintena de fotografías antiguas del Entierro de la Sardina se exponen en el paseo Alfonso X de Murcia.

Una veintena de fotografías antiguas del Entierro de la Sardina se exponen en el paseo Alfonso X de Murcia. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Una ventana al pasado se abrió este viernes en el paseo Alfonso X de Murcia. En concreto, se trata 20 fotografías antiguas del desfile del Entierro de la Sardina, exposición inaugurada el día previo al desfile extraordinario de este sábado, concebido como una recreación histórica del desfile celebrado en 1919.

La exposición se enmarca en la conmemoración del 175 aniversario del Entierro, el cierre de las Fiestas de Primavera declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, y permanecerá en el paseo Alfonso X El Sabio hasta el 16 de abril.

La muestra reúne cerca de una veintena de fotografías históricas que reflejan la evolución del Entierro de la Sardina a lo largo del tiempo. Las imágenes, datadas entre 1919 y la década de los años setenta, proceden del archivo de la Agrupación Sardinera y de crónicas de la época.

En su mayoría, son fotografías en blanco y negro, cuidadosamente retocadas para resaltar pequeños detalles mediante toques de color, como destellos de luz o elementos del desfile, sin perder la esencia original de las instantáneas.

Recreación histórica

La exposición sirve como antesala al desfile conmemorativo que se celebrará este sábado a las 20:00 horas. El recorrido partirá desde el barrio de San Antolín y discurrirá por calle del Pilar, plaza de San Pedro, plaza de las Flores, Gran Vía, Glorieta, plaza del Cardenal Belluga, Trapería y plaza de Santo Domingo.

El broche de oro de la jornada será la lectura de un testamento desde el balcón del CEIP Cierva Peñafiel y la quema simbólica de una pequeña sardina en la plaza de Santo Domingo.

Noticias relacionadas y más

Se han construido cuatro carruajes tal y como eran en la época para la ocasión y, en colaboración con los alumnos de la Escuela de Arte, se han realizado medio centenar de máscaras, que también formarán parte de la recreación del desfile histórico.

TEMAS

  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  3. Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
  4. En directo: Villarreal B-Real Murcia
  5. Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
  6. Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
  7. Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
  8. Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos

Una ventana al pasado del Entierro de la Sardina como antesala al desfile extraordinario del sábado en Murcia

Una ventana al pasado del Entierro de la Sardina como antesala al desfile extraordinario del sábado en Murcia

Un 'superhéroe' en forma de peluche recauda fondos para la Asociación de Perros Guía de la Región de Murcia

Un 'superhéroe' en forma de peluche recauda fondos para la Asociación de Perros Guía de la Región de Murcia

La Aemet advierte de "lluvias e incertidumbre" justo cuando Murcia se prepara para el Entierro de la Sardina este sábado

La Aemet advierte de "lluvias e incertidumbre" justo cuando Murcia se prepara para el Entierro de la Sardina este sábado

Tres posibles alternativas al aparcamiento alegal de Barriomar, desplazado por el Parque Metropolitano

Tres posibles alternativas al aparcamiento alegal de Barriomar, desplazado por el Parque Metropolitano

El tradicional besapié del Cristo del Rescate, protegido por la Comunidad

El tradicional besapié del Cristo del Rescate, protegido por la Comunidad

Murcia revive el Entierro de la Sardina de 1919: horarios, recorrido y todos los detalles del desfile histórico

Murcia revive el Entierro de la Sardina de 1919: horarios, recorrido y todos los detalles del desfile histórico

Premios Laik 2026 a la creación de contenidos en la Región de Murcia

Premios Laik 2026 a la creación de contenidos en la Región de Murcia

Ni la gasolinera más cercana ni la de siempre: dónde está la gasolina más barata en Murcia

Ni la gasolinera más cercana ni la de siempre: dónde está la gasolina más barata en Murcia
Tracking Pixel Contents