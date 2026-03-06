Tres posibles alternativas al aparcamiento alegal de Barriomar, desplazado por el Parque Metropolitano

Las obras del Parque Metropolitano Oeste inician el lunes de la próxima semana y, como ya informó este diario, a partir de esa fecha quedará prohibido el estacionamiento alegal junto a la chimenea de La Molinera.

"Tenemos claro que va a afectar a la gente que vive en el barrio y a quienes aparcaban en la zona", declaró el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

Por ello, el Ayuntamiento trabaja en la negociación de nuevas bolsas de suelo para crear aparcamientos temporales en tres espacios.

Así, se contempla recuperar el aparcamiento bajo la autovía, con la cesión temporal de terrenos por parte del Estado. Otras opciones son una parcela municipal junto al restaurante Casa Alias, en San Pío X, y Ronda Sur, junto al cruce del barrio del Progreso.

Y a partir del lunes, como alternativas, el edil del ramo enumeró los aparcamientos municipales del Malecón, Atocha, Fuenteblanca, Justicia, Loaysa y los dos de la Arrixaca.

Además, el 25 de marzo se abrirá al público el disuasorio de Hacienda, cuyo uso será gratis hasta que finalicen las Fiestas de Primavera.

"Trasladar el problema"

Sin embargo, los residentes de la zona no quieren "trasladar el problema" del aparcamiento a otro lugar, como señaló a esta redacción Paco Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Barriomar.

Ramírez explicó que el actual disuasorio alegal no ha contado con servicio de mantenimiento ni de limpieza y que ocasiona problemas de seguridad en la zona, por lo que desde la asociación vecinal piden que esta infraestructura se realice con vallado perimetral, cámaras de seguridad y sistemas de accesos, como el resto de disuasorios de la red municipal. "No queremos que sea una explanada: no somos vecinos de segunda división", aseguró Ramírez.

Cronograma

Los primeros pasos serán instalar el vallado perimetral del ámbito de actuación y las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que se prevé que finalicen en marzo de 2027, dos décadas después de que el proyecto se anunciase por primera vez, con Miguel Ángel Cámara como alcalde.

Los primeros 3 meses se destinarán a los trabajos de urbanización y obra civil, con labores como movimientos de tierra y la delimitación de senderos peatonales y ciclistas, así como de los diferentes espacios que albergará el parque. Estos trabajos se corresponden con el primer lote del contrato, adjudicado a Serrano Aznar Obras Públicas SLU por un importe de 4.812.266,80 euros.

Más adelante, se construirá, fuera del parque, la zona de juegos, y luego se instalará en el que será el mayor jardín del municipio.

El edil también detalló que este viernes se firmó el acta de replanteo y se notificó a la Confederación Hidrográfica del Segura del inicio de las obras, lo que supone que, oficialmente, el Parque Metropolitano Oeste echa a andar en Barriomar.