Patrimonio
El tradicional besapié del Cristo del Rescate, protegido por la Comunidad
La declaración como Bien Inventariado Inmaterial se oficializará en los próximos días con su publicación en el Boletín Oficial de la Región
El tradicional besapié del Cristo del Rescate será declarado Bien Inventariado Inmaterial. El presidente regional, Fernando López Miras, anunció esta decisión durante su participación en el evento, que se celebra cada primer viernes de marzo en la iglesia de San Juan Bautista de Murcia.
López Miras subrayó que esta figura, competencia exclusiva de la Comunidad, "va a permitir transmitir esta tradición de padres a hijos", al asegurar que se mantienen aspectos como los horarios y los actos de culto.
En los próximos días, se oficializará la declaración a través del Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM),
López Miras también resaltó que este besapié "es una de las tradiciones que más devoción suscitan" como "preludio de la Semana Santa" y agregó que como muestra de ello, "durante el día de hoy se acercan a la iglesia de San Juan Bautista no sólo devotos de Murcia y de la Región, sino también de provincias limítrofes".
El presidente también tuvo palabras de agradecimiento para la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza, y especialmente para su hermano mayor, José Ramón Guerrero, por el trabajo y la dedicación con la que cada año mantienen viva esta tradición.
