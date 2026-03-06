Social
Un 'superhéroe' en forma de peluche recauda fondos para la Asociación de Perros Guía de la Región de Murcia
La campaña solidaria se ha puesto en marcha en cinco comunidades autónomas y pretende también concienciar a los más pequeños
"Los verdaderos superhéroes no llevan capa. Llevan arnés". Así se presenta a Guía, un 'superhéroe' en forma de peluche para financiar la labor de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Región de Murcia. Además, con esta campaña solidaria la Asociación pretende dar a conocer el trabajo de los perros guía entre los más pequeños.
Los peluches valen 15 euros y se pueden adquirir en las delegaciones de la ONCE en Murcia y Cartagena; en la peluquería Verónica Espinosa, en la plaza Cetina, en el salón de belleza Munay, en la calle Jabonerías; en la óptica Constitución, en la avenida de la Constitución; y en el hotel 525, en la calle Río Borines de Los Alcázares.
Murcia es una de las cinco comunidades autónomas que ha puesto en marcha esta iniciativa junto a Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña.
También se puede colaborar a través del bizum de la Asociación: 03631.
"Es un labrador de dos años… pero no es un perro cualquiera. Guía es un superhéroe. Su superpoder es ayudar a las personas que no ven a caminar por la calle sin chocarse contra los obstáculos", narra la campaña solidaria que presenta a Guía, cuyo poder es "ayudar a caminar por la calle, a evitar obstáculos, a cruzar pasos de cebra y a llegar al destino con seguridad".
La campaña solidaria pretende dar a conocer entre los más pequeños el trabajo de los perros guía, "porque ellos son la generación del futuro" y "es importante que sepan que estos perros ayudan a las personas invidentes en su vida diaria y que pueden entrar prácticamente en cualquier lugar: tiendas, supermercados, transporte público, hoteles, restaurantes, hospitales o cines. Solo tienen restringido el acceso a quirófanos y unidades de cuidados intensivos (UCI)", detallan desde la Asociación.
Además, esta iniciativa también pretende apoyar a la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Región de Murcia, que trabaja para que tener un perro guía sea más asequible para sus socios, negociando acuerdos con instituciones y comprando productos al por mayor para reducir costes.
