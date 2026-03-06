Un 'superhéroe' en forma de peluche recauda fondos para la Asociación de Perros Guía de la Región de Murcia

"Los verdaderos superhéroes no llevan capa. Llevan arnés". Así se presenta a Guía, un 'superhéroe' en forma de peluche para financiar la labor de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Región de Murcia. Además, con esta campaña solidaria la Asociación pretende dar a conocer el trabajo de los perros guía entre los más pequeños.

Los peluches valen 15 euros y se pueden adquirir en las delegaciones de la ONCE en Murcia y Cartagena; en la peluquería Verónica Espinosa, en la plaza Cetina, en el salón de belleza Munay, en la calle Jabonerías; en la óptica Constitución, en la avenida de la Constitución; y en el hotel 525, en la calle Río Borines de Los Alcázares.

Murcia es una de las cinco comunidades autónomas que ha puesto en marcha esta iniciativa junto a Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña.

También se puede colaborar a través del bizum de la Asociación: 03631.

"Es un labrador de dos años… pero no es un perro cualquiera. Guía es un superhéroe. Su superpoder es ayudar a las personas que no ven a caminar por la calle sin chocarse contra los obstáculos", narra la campaña solidaria que presenta a Guía, cuyo poder es "ayudar a caminar por la calle, a evitar obstáculos, a cruzar pasos de cebra y a llegar al destino con seguridad".

La campaña solidaria pretende dar a conocer entre los más pequeños el trabajo de los perros guía, "porque ellos son la generación del futuro" y "es importante que sepan que estos perros ayudan a las personas invidentes en su vida diaria y que pueden entrar prácticamente en cualquier lugar: tiendas, supermercados, transporte público, hoteles, restaurantes, hospitales o cines. Solo tienen restringido el acceso a quirófanos y unidades de cuidados intensivos (UCI)", detallan desde la Asociación.

Además, esta iniciativa también pretende apoyar a la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Región de Murcia, que trabaja para que tener un perro guía sea más asequible para sus socios, negociando acuerdos con instituciones y comprando productos al por mayor para reducir costes.