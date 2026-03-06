Murcia revive el Entierro de la Sardina de 1919: horarios, recorrido y todos los detalles del desfile histórico

Murcia viaja este sábado en el tiempo con la Recreación Histórica del Entierro de la Sardina, un desfile extraordinario con el que se conmemora el 175 aniversario del nacimiento de esta festividad. La jornada recuperará el ambiente de 1919, el año en el que la fiesta regresó a las calles tras el parón provocado por la Primera Guerra Mundial, en un homenaje a la creatividad y el espíritu festivo de la tradición sardinera.

La actividad se concentrará principalmente en el barrio de San Antolín, considerado cuna de esta celebración desde 1856, donde se desarrollará la programación a lo largo de toda la jornada.

Horarios de la recreación histórica

El programa arrancará a las 10.00 horas, con el montaje y exposición de las carrozas históricas en la calle Sagasta, que podrán contemplarse hasta la salida del desfile.

A partir de las 12.00 horas, la jornada continuará con actuaciones musicales y sesiones de DJ en la plaza de San Antolín y la plaza Sandoval, ambientación que se prolongará hasta las 23.00 horas.

El siguiente momento destacado llegará a las 12.45 horas, cuando está prevista la llegada del cortejo sardinero y la inauguración del monumento a la Sardina en la intersección de la calle Sagasta con la calle del Pilar.

El plato fuerte de la jornada llegará por la tarde. A las 20.00 horas comenzará el desfile histórico, que partirá desde la calle del Pilar y recorrerá el centro de la ciudad para culminar con la tradicional quema simbólica. El fin de fiesta está previsto a las 23.00 horas.

Un desfile con más de 300 participantes

El cortejo contará con más de 300 personas entre tripulantes, músicos y figurantes, que recrearán con el máximo rigor histórico la atmósfera de principios del siglo XX. El desfile estará acompañado por pasodobles de la época y elementos tradicionales como hachoneros, gigantes y cabezudos de Murcia y Cehegín, pitos y patos, además de la participación de los Modernistas de Cartagena.

Uno de los grandes atractivos será la presencia de cuatro carrozas históricas tiradas por caballos, recreadas a partir de documentación de la época. Las plataformas representarán El Infierno, Dragones, Apolo y Sirenas y Sardinas. Una de ellas ha sido reconstruida siguiendo testimonios gráficos y recrea la carroza que transportaba a seis señoras en el Entierro de 1919.

Una de las carrozas que participará en el desfile / ISRAEL SANCHEZ

Recorrido por el centro

El desfile partirá desde San Antolín, en la calle del Pilar, y continuará por plaza de San Pedro, plaza de las Flores, Gran Vía, Glorieta, Belluga y Platería hasta llegar a Santo Domingo, donde se instalará un catafalco especial para la quema simbólica de la Sardina.

Durante el recorrido, el cortejo realizará una parada especial frente al Real Casino de Murcia, donde el primer caballista recibirá el Testamento de la Sardina, cuya lectura pública tendrá lugar en Santo Domingo antes de la quema.

Venta de sillas para ver el desfile

La organización también ha previsto la instalación de sillas en distintos puntos del recorrido, especialmente en la Gran Vía, donde habrá tres filas para facilitar la visibilidad. Las localidades se venderán exclusivamente de forma presencial el mismo día del desfile por la mañana y tendrán un precio de cinco euros. No hay venta anticipada ni online.

Con esta recreación histórica, Murcia recupera el espíritu de una de sus tradiciones más emblemáticas, en una jornada que combinará música, historia y espectáculo para revivir el origen de una de las fiestas más queridas de la ciudad.