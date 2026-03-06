Barriomar se despide del parking alegal de cara a las obras del Parque Metropolitano Oeste de Murcia

Barriomar se despide del aparcamiento 'alegal' junto a la chimenea de La Molinera para dejar espacio a la maquinaria de obras que llegará en los próximos días a la pedanía murciana para empezar a construir el futuro Parque Metropolitano Oeste.

Varias señales de 'prohibido estacionar' dan la bienvenida al espacio que se usa a modo de disuasorio en Barriomar desde hace dos décadas. Aunque la prohibición será efectiva a partir del lunes, 9 de marzo, un día antes de que expire el plazo de un mes para el inicio de los trabajos, periodo que dio comienzo con la firma del contrato por parte del alcalde de Murcia, José Ballesta.

Fuentes del Ayuntamiento indicaron a esta redacción que se están estudiando alternativas para los usuarios de este disuasorio y que incluso se contempla la colaboración público-privada.

El Consistorio contempla la colaboración público-privada para dar respuesta a los usuarios

Limbo legal

El aparcamiento funciona de forma alegal en Barriomar desde hace dos décadas, a pesar de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) destina este espacio a zonas verdes. Pero el Ayuntamiento lo asfaltó y lo declaró como aparcamiento disuasorio, relató a este diario Paco Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Barriomar.

El PGOU destina este espacio a zonas verdes

Sin embargo, este espacio no ha contado con servicio de limpieza ni de mantenimiento a lo largo de estos años. Además, ocasiona "muchos problemas de seguridad", aseguró Ramírez. De hecho, el vicepresidente explicó que los vecinos de Barriomar no emplean este disuasorio y que dejar el coche allí por la noche "es un riesgo muy grande: raro es el día que no hay una luna reventada".

"Trasladar el problema"

Por ello, lo que no quieren los vecinos es "trasladar el problema a otro sitio" y, si se construye un aparcamiento, piden que se haga con vallado perimetral, cámaras de seguridad y sistemas de accesos, como el resto de disuasorios de la red municipal. "No queremos que sea una explanada: no somos vecinos de segunda división", declaró Ramírez.

Esta es la postura que defendieron los vecinos de Barriomar durante la última reunión mantenida con el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, a causa de la eliminación del carril bici de la carretera de Alcantarilla, proyecto que también provocó el descontento de los residentes de la pedanía murciana.

Sin embargo, en este encuentro no se concretó ninguna alternativa concreta para el traslado del aparcamiento, por lo que los vecinos han solicitado una nueva reunión con el edil del ramo para estar al tanto del futuro del estacionamiento disuasorio, explicó el vicepresidente de la asociación vecinal.

Una de las alternativas que proponen los vecinos es un aparcamiento de proximidad como el que se ha construido en Rincón de Seca.

Rehabilitación de la chimenea

Además, Ramírez lamentó que muchos vehículos estacionan junto a la chimenea de La Molinera, a pesar de que es un bien patrimonial a proteger.

De hecho, el proyecto del Parque Metropolitano contempla también la rehabilitación de la antigua chimenea industrial, que contará con iluminación y frente a ella se instalará una de las ocho fuentes que habrá en todo el jardín, que será la más grande y albergará espectáculos de luz, música y agua.

Cronograma

El inicio de las obras se corresponde con el cronograma de actuaciones que se hizo público el mismo día en el que el alcalde de Murcia, José Ballesta, estampó su firma en los dos contratos de obras en los que se divide el proyecto, con una inversión global de 6,3 millones de euros.

El primer lote del contrato incluye los trabajos de urbanización y la obra civil, y su desarrollo se prevé desde febrero de este año hasta enero de 2027, a cargo de la empresa Serrano Aznar Obras Públicas SLU, que se hizo con el lote un importe de 4.812.266,80 euros.

La otra parte del acuerdo está centrada, sobre todo, en el área de juegos -zona que contará con sombra en más de la mitad de su superficie-, y se adjudicó por un importe de 1.086.822 euros a LAPPSET España VR SL, empresa que, a partir de ahora y hasta el mes de abril, desarrollará el proyecto técnico y prevé que las obras inicien en mayo y duren hasta octubre de este año.

"Expectación altísima"

Durante la formalización de los acuerdos, evento que se realizó ante la sociedad civil, el regidor también recordó a las empresas adjudicatarias del proyecto su responsabilidad: "Está en juego su profesionalidad: la expectación es altísima en la ciudad, esto no es una obra cualquiera", señaló Ballesta.

Y es que la primera vez que se anunció el Parque Metropolitano fue en 2007, con Miguel Ángel Cámara como alcalde. Y, con las fechas que se manejan, la iniciativa se materializará una década más tarde desde que se dio a conocer a los murcianos.

Un disuasorio "externo al proyecto"

Durante la firma de los contratos, además, se proyectó un plano del que será el mayor jardín del municipio, que incluía espacios como zona de 'foodtrucks', un pipican y un anfiteatro al aire libre que funcionará también como cine con una pantalla que será de las más grandes de España, entre otras instalaciones.

En dicho plano podía observarse una zona de aparcamiento junto al pórtico de entrada, que dará paso a una gran fuente con chorros pulverizadores y una plaza en la que se desarrollarán espectáculos de agua y luces, rodeada de una huerta tradicional.

Noticias relacionadas

Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento informaron a esta redacción que el disuasorio contemplado en el plano es externo al proyecto, por lo que se desconocen el número de plazas y las condiciones que ofrecerá este aparcamiento.