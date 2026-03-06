La Aemet advierte de "lluvias e incertidumbre" justo cuando Murcia se prepara para el Entierro de la Sardina este sábado

Un fin de semana cargado de eventos importantes para la ciudad de Murcia se acerca y el tiempo es una duda razonable para los murcianos que participan en ellos. El Entierro de la Sardina extraordinario, por una parte, que se celebra este sábado por la tarde, y la XI Carrera de la Mujer, por otra, que tendrá lugar el domingo a partir de las 10.00 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de que durante los próximos días, con la llegada de la borrasca que sustituyó a Regina, existe "mucha incertidumbre e inestabilidad", respecto al clima de la Región de Murcia. Sin embargo, adelanta que la lluvia va a estar presente en los próximos días.

Prueba de la inestabilidad que asegura José Antonio Parodi, meteorólogo de la Aemet destinado en Murcia, es esta jornada de viernes, plagada de avisos amarillos y naranja por fuertes rachas de viento, nevadas y fenómenos costeros en las zonas del litoral regional y en el Noroeste.

El Entierro de la Sardina, pendiente de la lluvia

Sardineros, caballistas y cabezudos deben mirar al cielo con cierta inquietud. Los pronósticos de la Aemet son preocupantes para los murcianos que este sábado quieren revivir un Entierro extraordinario, que conmemora el 175 aniversario del nacimiento de esta festividad que, además, recrea el ambiente de 1919 (justo después de la Primera Guerra Mundial).

Las zonas de la Comunidad que sí o sí recibirán la visita de lluvias débiles este sábado son del Noroeste: Caravaca de la Cruz, Calasparra, Moratalla y Bullas. Las localidades del interior son las que presentan las probabilidades más altas de precipitaciones y sobre todo de madrugada.

No obstante, según recuerda Parodi, los chubascos previstos para el sábado en toda la Región de Murcia se concentrarán en las horas centrales del día. Es decir, a partir de las 12.00 y continúan por la tarde.

Asimismo, cabe recordar que el Entierro comienza a partir de las 20.00 horas, por lo que es probable que las lluvias, aunque débiles, coincidan con el inicio del desfile.

La Carrera de la Mujer esquivará las precipitaciones

La XI Carrera de la Mujer se disputará este domingo, 8 de marzo, por el corazón de Murcia a partir de las 10.00 horas (aunque si participas, deberás estar antes) y es el otro gran acontecimiento amenazado por la lluvia. Sin embargo, según la Aemet, este evento esquivará la lluvia.

El experto meteorólogo incidió especialmente en la incertidumbre que transmite esta borrasca y que "las cosas pueden cambiar de un momento para otro". Pese a ello, la ciudad de Murcia espera para esas horas (de 6.00 a 12.00 horas) una probabilidad del 20%.

No obstante, la situación se puede torcer a partir de las 12.00 horas, cuando las estimaciones de lluvia ascienden en la capital del Segura hasta el 55%. Por tanto, es posible que estos chubascos ligeros no coincidan con los últimos coletazos de la icónica prueba.