Vox denuncia la exclusión de las costeras de Murcia del contrato de mantenimiento

Las costeras Norte y Sur de Murcia están, por el momento, excluidas del contrato de mantenimiento, denuncia Vox en un comunicado.

Aunque fuentes del Ayuntamiento indicaron que el mantenimiento no es competencia municipal y que este será recepcionado cuando la empresa ejecute las obras de forma correcta.

"Es habitual que haya que proteger al erario público de empresas que intentan cargar gastos propios a las cuentas públicas que pagamos todos los murcianos", explicaron.

Además, aseguraron que el Consistorio "está exigiendo a la empresa la correcta ejecución y el mantenimiento de esas zonas" y que, en caso contrario, está prevista "la emisión de fuertes sanciones e incluso la ejecución de avales en caso de que no lo haga de inmediato".

Reclamos

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia pidió actuaciones urgentes en la zona a la Concejalía de Parques y Jardines el pasado 13 de febrero. En el escrito, los de Abascal indicaban que la "situación de abandono" en las costeras ha provocado su "visible deterioro" y que "la suciedad y la vegetación sin control impiden la visibilidad e incluso invaden la calzada", lo que representa un peligro para vehículos y peatones.

El Ayuntamiento contestó a este escrito el 2 de marzo, asegura Vox, e indicó que estas zonas "no se encuentran actualmente dentro del contrato de mantenimiento del servicio".

"Es decir, que el Ayuntamiento, a pesar de estar construidas desde hace muchos años, no las mantiene en absoluto, en espera del nuevo contrato de Parques y Jardines que insistentemente se le está pidiendo al Gobierno del PP", expresaron desde Vox en el comunicado.

Además, los de Abascal resaltan que ambas costeras son "fundamentales" para la comunicación por carretera en el municipio, en especial, con "la absoluta necesidad que tienen los murcianos de utilizar esas vivías para evitar el colapso en que se ha convertido la ciudad de Murcia gracias al nefasto plan de movilidad".

Noticias relacionadas

"Es urgente que el Ayuntamiento actúe de inmediato con la limpieza y haga un plan para el mantenimiento de estas medianas para que no afecte, como está afectando, a la imagen de Murcia ni tampoco a la seguridad vial", concluyó la concejala de Vox Alba Franco.