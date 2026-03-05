El tranvía de Murcia desembarca en Google Maps con información en tiempo real

El transporte público murciano da un paso más en el mundo digital. Tranvía de Murcia se ha unido en un acuerdo con Google para ofrecer la geolocalización de sus vehículos en la plataforma Google Maps y que los usuarios puedan consultar con mayor precisión la hora a la que deben estar en una parada para no quedarse en tierra.

Entre los servicios que ofrece esta nueva modalidad, destaca la información a tiempo real. Al realizar una búsqueda de la parada que se quiera utilizar, aparecerá una lista de los vehículos que pasarán próximamente por esa parada, con los minutos exactos que quedan para su llegada.

Además, en caso de producirse un retraso, los usuarios pueden notificarlo y así aparecerá la hora de llegada actualizada.

Uso a pie de calle

Este servicio se suma al que ya prestaba la aplicación Tranvía de Murcia, que también ofrece a los usuarios los minutos que faltan para cada entrada del tranvía en una parada. De la misma manera, la prestación de Google Maps solo estará disponible en dispositivos móviles, ya que está pensada para su uso a pie de calle, según cuentan fuentes del Tranvía de Murcia.

Con esta novedad, la empresa se convierte en una de las primeras de transporte público en España en ofrecer esta información a través de Google y en el primer operador en la Región de Murcia en lograrlo. Fuentes del Tranvía de Murcia indicaron a esta redacción que creen que más empresas de transporte se sumarán a esta iniciativa porque beneficia al ciudadano.

Otras novedades

Aunque la alianza con Google Maps no es la única novedad que experimentará el servicio de tranvía en Murcia, pues este medio de transporte quedará integrado en la red intermodal de transporte público junto con autobuses, vehículos de movilidad personal y aparcamientos municipales.

Así, todo el transporte público murciano quedará aglutinado en una misma tarjeta de transporte y bajo el mismo sistema tarifario, algo que ocurrirá con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de tarifas.

Cabe mencionar que la ordenanza municipal es independiente al contrato de transporte público, valorado en 731 millones de euros, que sigue pendiente de resolución judicial para avanzar en el proceso de adjudicación a raíz de las alegaciones presentadas por el sindicato UGT.