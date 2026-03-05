El sello del coche sale al cobro en Murcia para recaudar casi 30 millones de euros

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), tributo comúnmente conocido como el sello del coche, inicia el periodo de cobro voluntario en Murcia este 5 de marzo, plazo que termina el próximo 5 de mayo. Y la previsión del Ayuntamiento es ingresar 29.5 millones en las arcas municipales, según establece el capítulo de ingresos del Presupuesto municipal para 2026.

La estimación se realiza en base a la recaudación obtenida en años anteriores y el padrón de vehículos, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) a finales de febrero e incluye el cobro de más de 360 mil recibos.

Cinco años de subidas

Para este año, la previsión recaudatoria supone un aumento de 100.000 euros respecto a 2025, por lo que el impuesto de circulación encadena así cuatro años de subidas en el municipio.

Estas subidas corresponden a varios factores, entre los que se encuentran los incrementos en el Índice de Precios de Consumo (IPC) y el aumento en el número de vehículos sujetos al impuesto.

Aunque el Ayuntamiento ya anunció que este 2026 se congelan todas las tasas municipales y que la no aplicación de la actualización del IPC supondrá un ahorro global de hasta 6 millones de euros para los murcianos.

En concreto, el ahorro relativo al sello del coche será de unos 500.000 euros, al igual que el del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), mientras que el ahorro correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) será de 300.000 euros.

Bonificaciones

Las exenciones que contempla este impuesto son variadas, pero la que más peso tiene es la excepción por discapacidad. Otros vehículos que pueden librarse de pagar este impuesto son los vehículos agrícolas, sanitarios, de universidades y organismos internacionales, así como los autobuses urbanos.

Además, los coches híbridos y eléctricos tendrán bonificaciones el año de matriculación y los dos posteriores. Por su parte, los vehículos que hayan sido declarados históricos por tener más de 25 años tendrán una bonificación del 100 por cien.

Plazos

En caso de tener el pago domiciliado y elegir abonarlo de una sola vez, el recibo se cargará directamente en la cuenta el 1 de abril y, para recibos de importe igual o superior a 60 euros que estén domiciliados en dos plazos, los cargos en cuenta se realizarán los días 10 de marzo y 1 de abril.

El próximo tributo que se pondrá cobro será el IBI, cuyo periodo de pago voluntario será del 1 de mayo al 6 de julio. En este caso, la previsión recaudatoria es de 139 millones de euros, 3.5 millones más que el pasado 2025.

Fuentes del Ayuntamiento indicaron que esta subida se debe, sobre todo, al ‘desbloqueo’ urbanístico que está experimentando el municipio, con nuevos desarrollos residenciales que se distribuyen de norte a sur por todo el término municipal.