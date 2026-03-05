La piscina Mar Menor, cerrada hasta nuevo aviso: plan alternativo y devolución del dinero

La piscina municipal Mar Menor de Murcia, que cerró hace unos días a causa de "una deficiencia considerable en la cubierta", permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, anunció este jueves el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera.

Aunque el Ayuntamiento ha diseñado un plan alternativo para garantizar a los usuarios de esta instalación deportiva la continuidad de sus actividades acuáticas y, quienes lo prefieran, podrán pedir la devolución del dinero.

Informe

La piscina Mar Menor, que daba servicio a 1.784 usuarios, cerró el pasado 26 de febrero y, tras la primera inspección técnica, los técnicos municipales determinaron que no es viable la reapertura del espacio en el corto plazo.

Además, se han descartado soluciones provisionales que permitan la apertura temporal de las instalaciones ubicadas en la calle Mar Menor de Santa María de Gracia.

Y el siguiente paso será realizar otro informe técnico para determinar los daños con exactitud.

Alternativa

Por ello, se ha elaborado un plan especial para reubicar a los usuarios, con el que se ofertarán un total de 4.605 plazas para dar respuesta a los 1.784 usuarios, que podrán elegir las instalaciones deportivas en las que pedir el traslado.

Así, habrá 3.089 plazas en las piscinas municipales del Infante, Puente Tocinos, El Palmar y Espinardo, donde se ha elaborado un nuevo programa específico.

A estas plazas se sumarán otras 1.516 en los centros deportivos de La Flota, JC1, Verdolay, Cabezo de Torres e Inacua.

Registro presencial

Además, se ha habilitado un equipo de 10 personas para atender de forma presencial a los usuarios que quieran optar a estas plazas en el pabellón Príncipe de Asturias, en horario de 10 a 14 horas.

La atención se realizará exclusivamente el día asignado a cada grupo, aunque si algún usuario no puede asistir de forma presencial se podrá autorizar a otra persona para que acuda en lugar.

En cuanto a las 36 plazas de natación adaptada, se asignarán de forma personalizada por vía telefónica.

También se podrá solicitar la devolución del dinero a través de la sede electrónica o de forma presencial en los registros habilitados.

"No ha sido fácil montar este plan en un corto tiempo", explicó Noguera sobre la alternativa ofrecida a los usuarios hasta la reapertura de la piscina Mar Menor.

Las personas inscritas en alguna actividad, podrán seguir asistiendo en los siguientes horarios:

