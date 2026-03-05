El parking de Verónicas en Murcia estrena ascensor

El aparcamiento de Verónicas estrena ascensor, inaugurado este jueves por el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz. El parking, situado en el plano de San Francisco, dispone de 350 plazas y da servicio a los clientes del Mercado de Verónicas.

Además, se ha iniciado también la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, que cuentan con plazas reservadas en el aparcamiento, al igual que las personas con movilidad reducida.

Tras la remunicipalización del aparcamiento, se rebajaron las tarifas hasta los 3 céntimos por minuto, lo que supone 1,80 euros la hora y un máximo de 9 euros al día.

Asimismo, se amplió el tamaño de las plazas para adaptarlas a las dimensiones actuales de los vehículos, se modernizaron los sistemas de acceso y pago y se instalaron nuevos sistemas de videovigilancia.

Ocupación

Actualmente, el estacionamiento registra una ocupación cercana al 80 por ciento durante el día, lo que refleja la buena acogida de las medidas impulsadas tras su remunicipalización.

El aparcamiento cuenta además con bonos específicos para comerciantes del Mercado de Verónicas.