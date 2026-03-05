Ocho mujeres murcianas, premiadas por ser referentes en diferentes ámbitos

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia ha acogido este jueves el acto de entrega de la III Edición del Galardón “Igualdad es Murcia”, unos premios que reconocen a ocho mujeres murcianas que han destacado de forma sobresaliente en distintos ámbitos profesionales y sociales, convirtiéndose en referentes e inspiración para la ciudadanía.

Una de las reconocidas ha sido Victoria Galindo Contreras, redactora jefa de La Opinión de Murcia, que ha recibido el galardón en el ámbito deportivo pionera en actividades subacuáticas en la Región de Murcia, destacando además por su implicación en la vocalía de Mujer y Deporte de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región.

En el ámbito científico, el galardón fue otorgado a Lucrecia Acosta Soto, por su destacada trayectoria en investigación biomédica y docencia, consolidándose como referente en el campo de la ciencia y la investigación.

En Acción Social, la premiada fue Teresa Lajarín Ortega, secretaria general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Región de Murcia), cuya labor ha sido fundamental para visibilizar la discriminación múltiple que sufren mujeres y niñas con discapacidad y promover su empoderamiento.

En el ámbito de la Cultura, el reconocimiento recayó en María Teresa Marín Torres, catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y directora del Museo Salzillo, por su amplia contribución al patrimonio cultural y su compromiso con la difusión del arte y la educación museística.

En Comunicación, la galardonada fue Tati García Sánchez, editora y presentadora del informativo matinal y del programa "Entre Mujeres", desde donde visibiliza los logros y aportaciones de las mujeres murcianas en la sociedad actual.

En Arquitectura y Diseño Urbano, el premio fue para María José Peñalver, primera mujer decana del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, con una destacada trayectoria también en el ámbito nacional dentro del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

En Seguridad Ciudadana, la premiada fue la comandante Cristina Pampliega López, piloto de helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio, referente en misiones de salvamento y rescate y ejemplo de liderazgo femenino en las Fuerzas Armadas.

Finalmente, en el ámbito Artístico y Emprendedor, el galardón fue compartido por Nuria Muñoz y Eva Libertad, fundadoras de la productora murciana Nexus CreaFilms. A través de su aclamada obra "Sorda", han abierto un necesario debate sobre la interseccionalidad entre género y discapacidad, consolidándose como referentes en la industria audiovisual.

El acto, que reunió a representantes de la corporación municipal, entidades sociales y familiares de las premiadas, está organizado por la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, que dirige Ascensión Carreño, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo.

La concejal Ascensión Carreño subrayó durante su intervención que "con este galardón, el Ayuntamiento de Murcia reafirma su firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, visibilizando referentes femeninos que abren camino y contribuyen a construir una sociedad más justa e inclusiva". Asimismo, destacó que "reconocer públicamente el talento y la trayectoria de estas mujeres es también una estrategia para combatir las desigualdades estructurales derivadas de estereotipos sociales que aún persisten".

Con esta tercera edición de los Galardones "Igualdad es Murcia", el Ayuntamiento de Murcia continúa avanzando en su compromiso de impulsar y visibilizar la presencia de las mujeres en la vida política, social, cultural y económica del municipio, implicando al conjunto de la sociedad en la consecución de una igualdad real y efectiva.