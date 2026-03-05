MurciaLab pide "medidas y explicaciones" al Ayuntamiento ante su inacción con mala calidad del aire este jueves

El municipio de Murcia amanece este jueves con un nivel "muy desfavorable" de calidad del aire debido a una intrusión de polvo sahariano y MurciaLab denuncia la inacción del Ayuntamiento y exige "medidas y explicaciones" en un comunicado.

Las estaciones de toda la Región muestran niveles muy altos de partículas en suspensión (por encima de 120 µg/m³ de PM10 en el área metropolitana de Murcia). De hecho, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha activado el nivel 3 de alerta en varias comarcas del territorio.

En el caso de Murcia, los sensores de San Basilio, Ronda Sur y Alcantarilla registraban a media mañana valores de PM10 superiores a 120 µg/m³, con una calificación global de muy desfavorable.

"Maquinaria" inactiva

A pesar de que el Gobierno regional avisó el domingo del pronóstico de esta situación, no se ha activado el protocolo municipal por contaminación ni ha informado a la población de forma "inmediata, masiva y útil", "inacción que afecta de manera directa y clara a la salud de todos los murcianos", lamenta la entidad en el escrito.

El protocolo municipal permite incluso activar un preaviso cuando se prevé mala calidad del aire e incluye modelos de comunicados y mensajes para paneles informativos, así como una estructura interna con responsables designados para seguir los datos y comunicar actuaciones.

"Por eso es destacable que, con el aire en niveles muy desfavorables, no se haya activado esa maquinaria", exponen desde MurciaLab. "Y no hablamos de un episodio aislado", agregan desde la asociación que ya realizó un balance de la calidad del aire en Murcia durante todo 2025.

El informe de MurciaLab indica que Murcia acumuló 191 días con aire regular o peor y cero días "buenos" según el Índice de la Calidad del Aire (ICA) de la Comunidad.

Por ello, desde la asociación piden "medidas y explicaciones". Entre las peticiones, se encuentra la activación inmediata del protocolo, la difusión de avisos y recomendaciones y medidas temporales de reducción de emisiones urbanas relativas a aspectos como el tráfico, obras, limpieza húmeda de viales y refuerzos en el transporte público mientras dure el episodio.

Asimismo, solicitan que se publiquen "qué medidas se activan, cuándo, por qué estación y con qué criterios técnicos" y la comparecencia pública del responsable municipal "para explicar no se ha informado ni actuado con contundencia".

"La contaminación no se combate con silencios. Se combate con decisiones", concluyen desde MurciaLab el comunicado en el que incluyen también una serie de recomendaciones, como mntener puertas y ventanas cerradas, evitar salir a la calle, beber mucho líquido y evitar los ambientes secos, asi como usar mascarilla FPP2 o con filtro en el exterior.

Noticias relacionadas

Además, cuando hay calima la visibilidad se reduce considerablemente, por lo que, si circulas por carretera, "extrema las precauciones, enciende las luces y disminuye la velocidad", indican desde la asociación.